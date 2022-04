Ο Εντ Σίραν τραγουδά με θαμώνες παμπ και σερβίρει μπύρες

Οι θαμώνες παμπ στο Μπέρμιγχαμ είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να δουν από κοντά τον Εντ Σίραν, αλλά και να τραγουδήσουν μαζί του.

Ο Σίραν πήγε στην παμπ το βράδυ της Κυριακής, μαζί με τον ράπερ Jaykae, ο οποίος είναι από το Μπέρμιγχαμ.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media δείχνουν τον Εντ Σίραν να τραγουδά μαζί με άλλους θαμώνες το «No Games» του Serani, κρατώντας μια μπύρα στο χέρι, να χορεύει και να παίζει μπιλιάρδο.

Πέρα από τη διασκέδαση, έβαλε και ένα… χεράκι στους υπαλλήλους της παμπ, καθώς κάποια στιγμή πήγε πίσω από τον πάγκο και έβαζε μπύρα.

«Τι τρελή μέσα/ νύχτα ήταν η Κυριακή… συναντώντας τον μεγαλύτερο καλλιτέχνη στον πλανήτη», ανέφερε ανάρτηση στον λογαριασμό της παμπ στο Τwitter.

What a crazy day/night Sunday was! @Jaykae10 was fully behind everyone in the pub that night meeting the biggest artist on the planet! A massive thank you for not only Sunday but for all the backing with previous events(World Cup 2018) 👏🏻

Maybe be something in the Summer? pic.twitter.com/aGccU3OEJG