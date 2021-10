Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε την έναρξη επιταχυνόμενης αξιολόγησης του φαρμάκου της αμερικανικής Merck κατά της Covid-19, υπό μορφή χαπιού που λαμβάνεται από το στόμα και έχει συμπληρωματικό προς τα εμβόλια ρόλο.

«Η επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (CHMP) του EMA ξεκίνησε κυλιόμενη αξιολόγηση του από του στόματος λαμβανόμενου αντιιικού molnupiravir [...] που έχει αναπτυχθεί από την Merck για την αντιμετώπιση της Covid-19 στους ενήλικες», γεγονός που επιτρέπει την επιτάχυνση της διαδικασίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα εργαστηριακών μελετών και κλινικών δοκιμών δείχνουν ότι «το φάρμακο μπορεί να περιορίσει την ικανότητα του SARS-CoV-2 [...] να πολλαπλασιαστεί στον οργανισμό, αποτρέποντας έτσι την ανάγκη νοσηλείας και τον θάνατο των ασθενών που έχουν προσβληθεί από την Covid-19», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του EMA.

