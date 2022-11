Ο Έλον Μασκ έδωσε «γενική αμνηστία» στους λογαριασμούς του Twitter που έχουν ανασταλεί

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε πως παρέχει γενική αμνηστία στους λογαριασμούς του Twitter που έχουν απενεργοποιηθεί, μία απόφαση που έχει εγείρει φόβους πως θα επιστρέψουν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης οι «υπερδιακινητές του μίσους».

Ο νέος επικεφαλής της πλατφόρμας έκανε ένα poll στο προφίλ του, ρωτώντας εάν πρέπει να παρέχει την αμνηστία υπό την προϋπόθεση οι ωφελούμενοι χρήστες να μην έχουν παραβεί τους κανονισμούς. Ειδικότερα, οι όροι του ήταν «να μην έχουν παραβιάσει το νόμο ή δεν έχουν εμπλακεί σε πρωτοφανή ανεπιθύμητη αλληλογραφία». Πάνω από το 70% απάντησε θετικά.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?