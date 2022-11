Επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter μετά την online δημοσκόπηση του Έλον Μασκ - «Ο λαός μίλησε»

Το Twitter αίρει την αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφαση του Έλον Μασκ να κάνει online δημοσκόπηση για να βολιδοσκοπήσει την επιθυμία των χρηστών.

Σημειώνεται πως ο λογαριασμός του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου είχε μπλοκαριστεί μετά την αιματηρή επίθεση οπαδών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021.

Το Twitter με οριακή πλειοψηφία αποφάσισε την επιστροφή Τραμπ και Μασκ έκανε δεκτή την απόφαση, αναφωνώντας «ο λαός μίλησε».

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv