Ο Έλον Μασκ «απέκτησε δίδυμα» με στέλεχος εταιρείας του, το 2021

Ο Έλον Μασκ απέκτησε δίδυμα παιδιά πέρυσι με την Σιβόν Ζίλις, κορυφαίο στέλεχος στην εταιρεία του Neuralink, σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει αποκτήσει δέκα παιδιά, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά. Δικαστικά έγγραφα που δημοσίευσε το Insider δείχνουν ότι ο Έλον Μασκ και η Σιβόν Ζίλις υπέβαλαν αίτηση για να αλλάξουν τα ονόματα των δίδυμων μωρών τους, προκειμένου «να έχουν το επίθετο του πατέρα τους και το επώνυμο της μητέρας τους ως μεσαίο όνομα».

Η αίτηση υποβλήθηκε στο Όστιν, όπου γεννήθηκαν τα μωρά και εγκρίθηκε από δικαστή. Η Ζίλις γέννησε τον Νοέμβριο του 2021 σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δηλαδή μερικές εβδομάδες προτού ο Μασκ και η Grimes αποκτήσουν το δεύτερο παιδί τους, μέσω παρένθετης μητέρας.

Η 36χρονη Σιβόν Ζίλις γεννήθηκε στον Καναδά και σπούδασε Οικονομικά και Φιλοσοφία στο Γέιλ, προτού εργαστεί στην ΙΒΜ και στη συνέχεια στο Bloomberg Beta. Θεωρείται ανερχόμενο «αστέρι» στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και το Forbes την έχει συμπεριλάβει στους κορυφαίους 30 κάτω των 30 ετών.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό της στο LinkedIn, η Ζίλις εργάζεται ως διευθύντρια επιχειρήσεων και ειδικών πρότζεκτ στην Neuralink. Έπιασε δουλειά την εταιρεία νανοτεχνολογίας του Μασκ τον Μάιο του 2017.

Ο Έλον Μασκ έχει αποκτήσει δύο παιδιά με την Grimes, έναν γιο και μία κόρη. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε τη γέννηση της Exa Dark Sideræl σε συνέντευξη που έδωσε στο Vanity Fair τον Μάρτιο. Οι δυο τους έχουν και έναν γιο δύο ετών, τον X Æ A-12.

Με την πρώην σύζυγό του, Τζαστίν Μασκ, ο 51χρονος έχει τα 18χρονα δίδυμα Βίβιαν Τζένα Γουίλσον και Γκρίφιν Μασκ και τα τρίδυμα Κάι, Ντάμιαν και Σαξ Μασκ, που γεννήθηκαν το 2006. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει άλλον έναν γιο, τον Νεβάδα Μασκ, που πέθανε όταν ήταν 10 εβδομάδων.

Τον Απρίλιο ένα από τα παιδιά του Έλον Μασκ προσέφυγε στη δικαιοσύνη προκειμένου να αλλάξει την ταυτότητα φύλου της και το όνομά της σε Βίβιαν Τζένα Γουίλσον. «Δεν θέλω να σχετίζομαι με τον βιολογικό πατέρα μου με οποιοδήποτε τρόπο, σχήμα και μορφή», ανέφερε στα δικαστικά έγγραφα.

Ο δισεκατομμυριούχος στο παρελθόν έχει τονίσει ότι ο πολιτισμός «θα καταρρεύσει» αν οι άνθρωποι δεν κάνουν περισσότερα παιδιά. «Εγώ βάζω το λιθαράκι μου», έγραψε πρόσφατα στο Twitter, σχολιάζοντας τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων στις ΗΠΑ.

