Ο «βομβαρδισμός του Παρισιού»: Το βίντεο «ηλεκτροσόκ» στη Δύση, ο δημιουργός του και οι «απειλές που δέχεται»

Ένας Γάλλος παραγωγός και σκηνοθέτης βρίσκεται πίσω από το πασίγνωστο πλέον βίντεο με τον «βομβαρδισμό του Παρισιού», αναφέρει σήμερα η γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Ονομάζεται Ολιάς Μπακό, είναι κάτοικος Κιέβου και όπως αναφέρει στη γαλλική εφημερίδα ανέβασε με δική του πρωτοβουλία την περασμένη Παρασκευή το βίντεο στο Διαδίκτυο για να προκαλέσει, όπως λέει, «ένα ηλεκτροσόκ» στη Δύση. Αναφέρει επίσης ότι δεν έκανε το βίντεο μετά από παραγγελία των ουκρανικών αρχών και ότι είναι «ένα φιλμ πρόληψης και όχι προπαγάνδας».

Όπως σημειώνει η εφημερίδα, το εν λόγω βίντεο έγινε ταχύτατα ανάρπαστο στο Διαδίκτυο, κυρίως δε μέσα από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του ουκρανικού Κοινοβουλίου, απ' όπου το είδαν πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα.

Ο Μπακό αναφέρει επίσης ότι συνεργάστηκε με μία γαλλική επιχείρηση εξειδικευμένη στα κινηματογραφικά εφέ, ότι δεν χρηματοδοτήθηκε από κανέναν και ότι δεν θέλει να αποκαλύψει τα ονόματα των συνεργατών του για να γλυτώσουν, όπως σημειώνει, τις απειλές που ο ίδιος υφίσταται τις τελευταίες ημέρες μέσω του Διαδικτύου.

Would the famous Eiffel Tower in #Paris or the Brandenburg Gate in #Berlin remain standing under endless bombing of Russian troops?

Do you think that does not concern you?

Today it’s #Ukraine, tomorrow it will be the whole of #Europe. Russia will stop at nothing. pic.twitter.com/vi6z5UWV8q