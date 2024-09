Ο αδελφός της Κέιτ Μίντλετον μιλά για την κατάθλιψη και τις τάσεις αυτοκτονίας

Ο μικρότερος αδελφός της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, Τζέιμς Μίντλετον, αποκάλυψε πως βρέθηκε ένα βήμα πριν την αυτοκτονία αλλά την τελευταία στιγμή τον «έσωσε» ο πιστός του σκύλος, η Έλλα.

Ο 37χρονος αδερφός της Κέιτ Μίντλετον υπέφερε χρόνια από κατάθλιψη. Την μάχη που έδωσε με την ασθένεια περιγράφει στο βιβλίο του με τίτλο «Ella: The Dog Who Saved My Life» (Έλλα: Ο σκύλος που μου έσωσε τη ζωή), το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου.«Δεν αξίζει πια να ζεις», γράφει ο αδελφός της Κέιτ Μίντλετον στο βιβλίο του, αποσπάσματα του οποίου δόθηκαν, ήδη, στη δημοσιότητα από την Daily Mail.

«Έχω τάσεις αυτοκτονίας. Σκέφτομαι τρόπους για να πεθάνω, ώστε να γλιτώσω από τα παρανοϊκά σκαμπανεβάσματα που με οδηγούν στα πρόθυρα της τρέλας», γράφει ο Τζέιμς Μίντλετον και αποκαλύπτει πως μια οδυνηρή νύχτα του 2017 ανέβηκε στη στέγη της κατοικίας του και σκέφτηκε να πηδήξει στο κενό ενώ μαύρες σκέψεις είχαν κατακλύσει το μυαλό του.

«Οι μαύρες σκέψεις συσσωρεύτηκαν. Τι να κάνω για να τις σταματήσω; Σκέφτηκα να πηδήξω από τη στέγη. Ποιος θα με έβρισκε; Ένας περαστικός οδηγός ταξί; », αναρωτήθηκε ο Τζέιμς Μίντλετον και σκέφτηκε τι αντίκτυπο θα είχε μια ενδεχόμενη αυτοκτονία στην οικογένειά του. Ξαφνικά, οι σκοτεινές σκέψεις του σταμάτησαν, όταν το βλέμμα του συνάντησε το βλέμμα της Έλλα, του πιστού κόκερ σπάνιελ, που του κρατούσε συντροφιά.

«Αυτή είναι ο λόγος που δεν έκανα το μοιραίο άλμα. Είναι η Έλλα, ο σκύλος που έσωσε τη ζωή μου»

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον: Η δωρεά τους σε τράπεζα τροφίμων δίχασε τους χρήστες στα social media

«Καθώς πήγαινα πέρα δώθε (στη στέγη) κοίταξα κάτω μέσα από τον φεγγίτη και είδα τα ευγενικά μάτια της Έλλα να με κοιτάζουν. Όπως και εγώ, έμεινε και αυτή ξάγρυπνη όλη τη νύχτα. Αισθάνεται την ασυνήθιστη, ανήσυχη ψυχική κατάστασή μου», αναφέρει στο βιβλίο του ο Τζέιμς Μίντλετον. Όπως γράφει, δεν κατέβηκε αμέσως από τη στέγη εκείνη τη νύχτα, αλλά η παρουσία της Έλλα έβαλε φρένο στις μαύρες σκέψεις που έκανε για να δώσει τέλος στη ζωή του. «Αυτή είναι ο λόγος που δεν έκανα το μοιραίο πήδημα. Είναι η Έλλα, ο σκύλος που έσωσε τη ζωή μου» γράφει ο αδελφός της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Η Έλλα ήταν στο πλευρό του στη μάχη κατά της κατάθλιψης. Όμως και η σκέψη ποιος θα την φροντίζει, αν εκείνος φύγει από τη ζωή, τον κράτησε ζωντανό, όπως γράφει στο βιβλίο του. Άλλωστε, η Έλλα εκείνη την περίοδο ήταν ο μόνος του «συγκάτοικος» στο διαμέρισμά του. «Αυτή ήταν η σύντροφος μου, η ελπίδα μου, το στήριγμά μου στις πιο σκοτεινές μέρες», αναφέρει ο αδελφός της Κέιτ Μίντλετον.

Τον περασμένο Μάρτιο ο Τζέιμς Μίντλετον ανακοίνωσε πως γράφει ένα βιβλίο για την αγαπημένη του Έλλα, που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Εκείνη την περίοδο ο Τζέιμς Μίντλετον έγραψε σε ανάρτηση στο Instagram: «Πολλοί από σας με ρωτάτε αν θα γράψω ποτέ ένα βιβλίο, όταν η Έλλα "έφυγε" άρχισα να γράφω όλες τις περιπέτειες μας και τις αναμνήσεις ως ένα μέσο για να διαχειριστώ την θλίψη».

Το μήνυμα στήριξης στην Κέιτ Μίντλετον μετά την διάγνωση με καρκίνο

Ο Τζέιμς Μίντλετον δήλωσε πως ελπίζει με το βιβλίο του να βοηθήσει τους ανθρώπους «να μιλάνε πιο ανοιχτά για τα προβλήματα ψυχικής υγείας και την ανάγκη για επαφή, ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα ζώα». Εκτός από εκκολαπτόμενος συγγραφέας, ο Τζέιμς Μίντλετον έχει ιδρύσει την εταιρεία «James & Ella» με προϊόντα για σκύλους. Το 2021 ο Τζέιμς Μίντλετον παντρεύτηκε την Γαλλίδα οικονομολόγο Αλίς Θεβενέ. Τον Οκτώβριο του 2023 το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Ινίγκο.

Όταν τον περασμένο Μάρτιο η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε δημόσια πως διαγνώστηκε με καρκίνο ο αδελφός της, Τζέιμς, στάθηκε στο πλευρό της όπως και ολόκληρη η οικογένεια Μίντλετον. Αμέσως μετά την αποκάλυψη που έκανε η μέλλουσα βασίλισσα για την μάχη με τον καρκίνο, ο Τζέιμς Μίντλετον ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία από εκδρομή με την μεγαλύτερη αδελφή του στο βουνό και έγραψε στη λεζάντα: «Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ανέβει σε πολλά βουνά μαζί. Ως οικογένεια, θα ανέβουμε και αυτό (το βουνό) μαζί σου».