Φράγμα Νόβα Καχόβκα: Χιλιάδες πλημμυρισμένα σπίτια- Απελπισμένοι κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους

Τρία άτομα έχουν χάσει τις ζωές τους, ως αποτέλεσμα της «εκτίναξης» του φράγματος Νόβα Καχόβκα, ενώ συνεχίζονται οι εκκενώσεις ανθρώπων και διασώσεις ζώων από τις πλημμυρισμένες περιοχές.

Η είδηση για τους θανάτους μεταφέρεται από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και αναμεταδίδεται από διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, επιβεβαιώνοντας τους φόβους του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για θύματα από την έκρηξη.

Maybe it's time for the International Red Cross and UN humanitarian organizations to get to work under the protection of NATO troops on the ground in Kherson.

Επικαλούμενη τον εξόριστο δήμαρχο της κατεχόμενης, από τη Ρωσία, πόλης Ολέσκι, η εφημερίδα Kyiv Independent ανέφερε ότι «τρεις άνθρωποι πνίγηκαν» στη Χερσώνα.

Сергій зі 79 бригади (приїхав з Донецького напр у відпустку😂) та Олександр,дуже крутий волонтер💙💛#Херсон

14.000 σπίτια πλημμύρισαν, χιλιάδες εκκενώσεις

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, επικαλούμενο υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο κατεχόμενο νότιο τμήμα της περιοχής, ανέφερε ότι έως και 14.000 σπίτια έχουν πλημμυρίσει και σχεδόν 4.300 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί.

Παράλληλα, έγινε λόγος για 21 νοσηλείες ατόμων που έχριζαν ιατρικής περίθαλψης.

Παράλληλα, με τις εκκενώσεις κατοίκων, γίνεται και μία προσπάθεια διάσωσης ζώων από τις πλημμυρισμένες περιοχές, με τις εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα να είναι πολλές.

Οι κάτοικοι της πλημμυρισμένης περιοχής Κοραμπέλ στη Χερσώνα προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους και τα ζώα των γειτόνων τους από τα νερά.

We must save people and animals.



I am angry at Russians, I am sad that some people are confused and can't tell bad Russia from good Ukraine, and I am crying about people and animals who are suffering in Kherson.



I will work harder, and I will do more to help defeat 🇷🇺



1/ pic.twitter.com/bzl89TBDPE — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) June 7, 2023

Livestock being washed away in Kharkiv, Ukraine



The Nova Kakhovka Dam blast yesterday has caused a devastating ecocide with many animals expected to die. pic.twitter.com/c8V2BW658W — JP (@creatingpages) June 7, 2023

Water levels have risen several meters, trapping dozens of people in their homes & killing scores of animals. Shelters are overwhelmed with rescue requests.



🎥 of a dog rescuing her baby💔😢

These animals are being rescued from toxic waters. More heart wrenching footage of how #russia destroyed livelihood in #Ukraine region of #Kherson.

Μέχρι στιγμής, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές που είναι στην «πρώτη γραμμή» της όχθης του ποταμού Δνείπερου, όπου καταγράφονται και προβλήματα με τα δίκτυα τηλεφωνίας.

Με πληροφορίες από Guardian/Euronews