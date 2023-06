Έκρηξη στο φράγμα Νόβα Καχόφκα: Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για την καταστροφή

Συνεχίζεται η σφοδρή αντιπαράθεση Μόσχας - Κιέβου με αφορμή την ανατίναξη του υδροηλεκτρικού φράγματος στη Νόβα Καχόβκα στη Χερσώνα.

Μετά την καταστροφή του φράγματος στη Νόβα Καχόβκα χθες Τρίτη, η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν ξανά κατά τη διάρκεια κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Ουκρανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Σερχίι Κισλίτσα κατηγόρησε τη Μόσχα πως πυροδότησε «βόμβα μαζικής περιβαλλοντικής καταστροφής», ότι προκάλεσε «τη μεγαλύτερη ανθρωπογενή καταστροφή στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες», μιλώντας για «οικολογική και τεχνολογική τρομοκρατία» και «ακόμη ένα παράδειγμα της γενοκτονίας της Ρωσίας εναντίον των Ουκρανών».

Ο Ρώσος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια μίλησε αντιθέτως για «εσκεμμένη δολιοφθορά από το Κίεβο», για «έγκλημα πολέμου και τρομοκρατική ενέργεια», για «αδιανόητο έγκλημα».

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023

Περίπου 1.500 κατοικίες έχουν πλημμυρίσει μέχρι στιγμής, ενώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και της υδροδότησης. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του τμήματος της Χερσώνας που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας, καθώς το υπόλοιπο βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, μεγάλος αριθμός σπιτιών, καθώς και τρεις γέφυρες κατά μήκος της δυτικής όχθης του ποταμού Δνείπερου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές εξαιτίας του ρήγματος στο φράγμα Νόβα Καχόφκα.

Zelensky announces that 150 tons of engine oil have polluted the Dnipro river due to Russia’s decision to destroy the Kakhovka dam.



Russia just caused an ecological disaster.



Never forget that Russia is a terrorist state! pic.twitter.com/C7u8sbKiOq — Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023

Οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους για δολιοφθορά στο φράγμα, ενώ οι Ρώσοι αντεπιτίθενται, καταλογίζοντας στους Ουκρανούς εσκεμμένη προβοκάτσια, ώστε να δικαιολογήσουν τη βιαιότητα των πολεμικών επιχειρήσεων που ετοιμάζουν εναντίον της Ρωσίας -και μάλιστα με τη βοήθεια της Δύσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, η στάθμη των υδάτων πίσω από το φράγμα μειώνεται με ρυθμό 15 εκατοστών ανά ώρα. Σε 8-10 ημέρες ο ταμιευτήρας του φράγματος θα έχει αδειάσει εντελώς, με το νερό να καταλήγει στη Μαύρη Θάλασσα.

Ukrainians looking for people that might be stuck in their homes after the flooding caused today by Russia destroying the Kakhovka dam. pic.twitter.com/pCT2DbZ4fB — Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2023

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι, επί του παρόντος τουλάχιστον, δεν υπάρχει άμεση απειλή για την ασφάλεια του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια.

Έκρηξη στο φράγμα Νόβα Καχόφκα: Μαζική απομάκρυνση κατοίκων

Η μαζική απομάκρυνση κατοίκων συνεχίζεται σήμερα στη νότια Ουκρανία μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η έκρηξη στο φράγμα. Οι εκκενώσεις θα συνεχιστούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες με λεωφορεία και τρένα, πρόσθεσε.

«Πάνω από 40.000 άνθρωποι βρίσκονται σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο να πλημμυρίσουν. Οι ουκρανικές αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα πάνω από 17.000. Δυστυχώς, πάνω από 25.000 άμαχοι βρίσκονται σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο», ανέφερε χθες ο Ουκρανός γενικός εισαγγελέας Αντρίι Κόστιν. «Σε αυτό το στάδιο έχουν πλημμυρίσει 24 κοινότητες στην Ουκρανία», ανέφερε ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο.

Ο Βλαντίμιρ Λεόντιεφ, ο φιλορώσος δήμαρχος της Νόβα Καχόβκα, όπου βρίσκεται το υδροηλεκτρικό φράγμα, τόνισε πως η πόλη του πλημμύρισε και ότι 900 κάτοικοί της απομακρύνθηκαν εσπευσμένα.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, έκανε λόγο για τουλάχιστον επτά ανθρώπους που αγνοούνται εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσε η καταστροφή του φράγματος.

Στην Ουάσιγκτον, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε πως η καταστροφή «ασφαλώς» προκάλεσε κάποιους «θανάτους», προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει οριστικό συμπέρασμα για το τι συνέβη».

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ