Φράγμα Νόβα Καχόβκα: Ήρθαν στην επιφάνεια κρανία – Πιθανώς στρατιωτών του Β’ ΠΠ

Το άδειασμα της τεράστιας δεξαμενής νερού κατά μήκος του ποταμού Δνείπερου στην Ουκρανία, ως αποτέλεσμα της καταστροφής του φράγματος Νόβα Καχόβκα την περασμένη εβδομάδα, έφερε στην επιφάνεια σκελετούς και κρανία.

Βίντεο που τραβήχτηκαν στα υπό ουκρανική και ρωσική κατοχή εδάφη, δείχνουν διάσπαρτα κρανία στη λάσπη. Ένα εξ αυτών φοράει κράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν κατέστη δυνατή η επαλήθευση της εγκυρότητας των πλάνων από ανεξάρτητες πηγές.

Οι ιστορικοί λένε ότι ορισμένα από τα λείψανα μπορεί να ανήκουν σε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια τεράστιας μάχης που δόθηκε στα ίδια εδάφη πριν από 80 χρόνια.

Η μάχη του Δνείπερου, ήταν το επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, της αντεπίθεσης του σοβιετικού στρατού κατά του γερμανικού, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 6 εκατομμύρια στρατιώτες.

Στα τέλη του 1943, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη Νικόπολη, στη δεξιά όχθη του ποταμού, όπου υπήρχαν μεταλλεία, τα οποία ο Χίτλερ ήταν αποφασισμένος να κρατήσει. Σήμερα, η Νικόπολη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας.

Η Βέρμαχτ δυσκολεύτηκε να αντισταθεί στα στρατεύματα του Σοβιετικού Νοτιοδυτικού Μετώπου, με επικεφαλής τον στρατάρχη Ροντιόν Μαλινόφσκι, και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πόλη τον Φεβρουάριο του 1944.

«Οι απώλειες των σοβιετικών στρατευμάτων κυμαίνονταν από 30.000 έως 60.000 άτομα. Οι απώλειες των γερμανικών και ρουμανικών στρατευμάτων ήταν μέχρι 20.000 άτομα. Έτσι, θεωρητικά αυτό το βίντεο που δείχνει το κράνος και το κρανίο θα μπορούσε να συνδεθεί με αυτά τα γεγονότα» επεσήμανε ιστορικός.

Ειδικός στα γερμανικά στρατιωτικά κειμήλια δήλωσε ότι ενώ οι νεκροί στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού θάβονταν, «οι νεκροί Γερμανοί στρατιώτες αφήνονταν απλά πεσμένοι στα χωράφια (...) επομένως, αυτοί θα μπορούσαν πραγματικά να είναι Γερμανοί στρατιώτες».

Some more skulls reportedly among the debris in the Nova Kakhovka flood zone. pic.twitter.com/Vq9kbLfOer