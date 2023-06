Φράγμα Νόβα Καχόβκα: Πάνω από 4.000 άτομα απομακρύνθηκαν- Μαρτυρίες από τη διάσωση

Μάχη με τις πρωτόγνωρες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της καταστροφής του φράγματος Νόβα Καχόβκα δίνουν οι διασώστες προκειμένου να απομακρύνουν τους πληγέντες κατοίκους.

Την ίδια στιγμή η Ουκρανία προσέφυγε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για την καταστροφή του φράγματος Νόβα Καχόβκα, όπως ανακοίνωσε ο σύμβουλος του γενικού εισαγγελέα Μαξίμ Ποπόφ.

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις πλημμυρισμένες περιοχές της περιοχής της Χερσώνας.

Φράγμα Νόβα Καχόβκα: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Με μικρές βάρκες και αμφίβια οχήματα εξελίσσεται ο απεγκλωβισμός των πληγέντων στις περιοχές της Χερσώνας όπου καταγράφονται οι συνέπειες της καταστροφής του φράγματος Νόβα Καχόβκα. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις πλημμυρισμένες περιοχές της περιοχής της Χερσώνας με βάση όσα ανακοίνωσε το απόγευμα, ο εκτελών χρέη επικεφαλής της επιχείρησης στην περιοχή, Βλαντιμίρ Σάλντο.

Η κατάσταση για τους πλημμυροπαθείς είναι πολύ δύσκολη. Κάποιοι από αυτούς δεν έχουν πλέον ούτε ταυτότητα. «Δεν έχουμε πλέον σπίτι. Το νερό το κάλυψε μέχρι τη στέγη. Δεν βλέπουμε ούτε τη στέγη», είπε ο 46χρονος Ντμίτρι Μέλνικοφ, βγαίνοντας από ένα αμφίβιο όχημα μαζί με τα πέντε παιδιά του. «Όλη αυτή η ζώνη είναι τώρα κάτω από το νερό. Η στάθμη είναι πάνω από το επίπεδο του ισογείου», είπε, κρατώντας από το χέρι τη μικρή κόρη του.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τα νερά του Δνείπερου ανέβηκαν κατά πέντε μέτρα και η στάθμη μπορεί να ανέβει και άλλο εντός της ημέρας.

Ομάδες αποτελούμενες από αστυνομικούς, διασώστες και στρατιώτες έχουν κινητοποιηθεί σε διάφορα σημεία προκειμένου να απομακρύνουν τους κατοίκους, με προτεραιότητα στους πολλούς ηλικιωμένους που έχουν απομείνει στην περιοχή, καθώς και τα ζώα συντροφιάς.

A dog hugs its Ukrainian rescuer who saved it from drowning after Russia destroyed the Kakhovka dam. pic.twitter.com/sLH327W8ux — Visegrád 24 (@visegrad24) June 7, 2023

Κάποιοι κάτοικοι της Χερσώνας πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και βούτηξαν στα νερά. Ένας άνδρας προτίμησε να κάνει κουπί ανεβασμένος σε ένα φουσκωτό στρώμα θαλάσσης. Ένας άλλος σε φουσκωτή βάρκα.

two man on a regular inflatable boat try to evacuate people from Kherson while russia is continuing to shell the city.

russia needs to be deleted from this planet. pic.twitter.com/Q2RASSUCEh — Grandpa Yurko 🇺🇦 Дїд Юрко #Felluminati🔜 (@yurapalyanytsia) June 6, 2023

Οι μαρτυρίες συγκλονίζουν. Η Ναταλία Κορτζ, 68 ετών, χαμογελάει καθώς αποβιβάζεται, ξυπόλυτη και βρεγμένη, σε στέρεο έδαφος, με τη βοήθεια των διασωστών. «Όλα μου τα υπάρχοντα είναι κάτω από το νερό. Το ψυγείο πλέει, ο καταψύκτης, τα πάντα», αφηγήθηκε. Η ηλικιωμένη γυναίκα αναγκάστηκε να κολυμπήσει για να φύγει από το σπίτι της. «Συνηθίσαμε τους βομβαρδισμούς αλλά αυτή είναι μια φυσική καταστροφή, ένας πραγματικός εφιάλτης» συνέχισε, εκφράζοντας φόβους για τα ζώα της, δυο σκύλους και μια γάτα, που άφησε πίσω αφού δεν μπορούσε να τα σώσει μόνη της.

«Οι κάτοικοι στις παρόχθιες περιοχές μας ενημερώνουν για την τοποθεσία όπου βρίσκονται, εάν είναι δυνατόν και εμείς τους παραλαμβάνουμε», είπε ο Σέρχι, ένας αστυνομικός 38 ετών που συμμετέχει στον συντονισμό της επιχείρησης διάσωσης.

Η 56χρονη Σβετλάνα Αμπράμοβιτς οργανώνει τη διάσωση 22 κατοίκων που έχουν εγκλωβιστεί σε ένα πενταώροφο κτίριο, το ισόγειο του οποίου πλημμύρισε. «Το νερό έφτασε χθες το βράδυ και, 18 ώρες μετά, πλημμύρισε το κτίριο και την αυλή. Το νερό μπήκε από τις πόρτες στα διαμερίσματα του ισογείου», είπε. Ο Ντμίτρι, από την πλευρά του, αδιαφορεί για τους βομβαρδισμούς, λέει ότι έχει συνηθίσει. Αποφάσισε όμως να φύγει από την πόλη.

«Είμαστε εδώ από την αρχή του πολέμου, ζήσαμε την κατοχή (σ.σ. της πόλης από τους Ρώσους). Αλλά τώρα δεν έχουμε πλέον σπίτι, δεν έχουμε τίποτα, ούτε δουλειά. Δεν θέλουμε να φύγουμε, αλλά τι να κάνουμε;» εξηγεί.

Ένας άνδρας, τυλιγμένος με μια κουβέρτα, αγκαλιάζει τη γάτα του. Μια γυναίκα με λουλουδάτο φόρεμα και γυαλιά ηλίου προσπαθεί να συγκρατήσει έναν νευρικό γκριζόασπρο γάτο.

Οι εθελοντές οδηγούν τις οικογένειες στον σιδηροδρομικό σταθμό όπου κάποιοι επιβιβάζονται δωρεάν στο λεωφορείο για τη γειτονική πόλη Μικολάιφ. Υπάρχει επίσης ένα τρένο που περιμένει τους διασωθέντες.

Πολλοί ωστόσο προτιμούν να παραμείνουν στη Χερσώνα και στα γειτονικά χωριά, ελπίζοντας ότι η στάθμη του νερού θα υποχωρήσει.

“🌊Footage out of Novaya Kakhovka shows city in eerie silence and entire neighborhoods still flooded with water despite water levels receding.” pic.twitter.com/RpPSKOskU2 — JKash the MAGADONIAN Queen🍊 (@JKash000) June 7, 2023

Ο Σέρχι Τροφίμοφ, 34 ετών, εθελοντής στην ανθρωπιστική οργάνωση Proliska, εργάζεται από το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό, βοηθώντας τους ανθρώπους να βρουν μεταφορικό μέσο. «Θέλουν να περιμένουν μέχρι να πέσει η στάθμη, για αυτόν δεν θέλουν να πάνε πολύ μακριά. Θέλουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους το συντομότερο δυνατόν», είπε.

Footage from occupied Novaya Kakhovka



Locals report that the water seems to be receding little by little.

/1 pic.twitter.com/ZttjOzROhB — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) June 7, 2023

A deer from a nature reserve near Novaya Kakhovka that barely escaped the flood ... look how it trembles in fear Ukraine spares neither people nor animals pic.twitter.com/99CuZK4CS3 — Maria (@MariaMagd7) June 6, 2023

Έκκληση Ζελένσκι σε διεθνείς οργανισμούς για τους πληγέντες από την καταστροφή του φράγματος

Έντονα επικριτικός εμφανίστηκε από την πλευρά του ο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την αδυναμία διεθνών οργανισμών να βοηθήσουν στις πληγείσες περιοχές.

Συγκεκριμένα ο Βολοντομίρ Ζελένσκι δήλωσε «σοκαρισμένος από την αποτυχία», όπως είπε, των Ηνωμένων Εθνών και του Ερυθρού Σταυρού να παράσχουν βοήθεια στη χώρα του μετά την καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος της Νόβα Καχόβκα.

Μολονότι η καταστροφή σημειώθηκε πριν από πολλές ώρες, οι υπηρεσίες των οργανισμών αυτών «δεν είναι εδώ», είπε ο Ζελένσκι μιλώντας στις γερμανικές εφημερίδες Bild και Die Welt και στο Politico. «Δεν είχαμε καμία ανταπόκριση», ανέφερε.

Ζελένσκι: Οι Ρώσοι πυροβολούν τους διασώστες

Επίσης ο Βολοντομίρ Ζελένσκι υποστήριξε επίσης ότι Ρώσοι στρατιώτες πυροβολούν από μακριά ενώ είναι σε εξέλιξη οι προσπάθειες διάσωσης. «Όταν οι διασώστες μας προσπαθούν να τους σώσουν (σ.σ. τους κατοίκους), τους πυροβολούν» φέρεται να είπε.

Ακριβώς την ίδια δήλωση έκανε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε στο Telegram και ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένις Σμίχαλ. «Οι Ρώσοι κατακτητές δεν κάνουν καν κάποια προσπάθεια να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, τους άφησαν να χαθούν», υποστήριξε, καλώντας τον ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό να παρέμβουν.

Τέλος ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε τηλεφωνικά με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν και του ανέφερε τις «κατεπείγουσες ανάγκες» της χώρας του μετά την καταστροφή.

Το πρωί είχε μιλήσει και με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-AFP

