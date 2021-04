Το Ντουμπάι θα απελάσει τις γυναίκες που φωτογραφήθηκαν γυμνές σε μπαλκόνι [NSFW]

Το Ντουμπάι θα απελάσει μια ομάδα γυναικών που έκαναν γυμνή φωτογράφιση σε μπαλκόνι πολυώροφου κτιρίου, εξηγώντας πως το περιστατικό παραβιάζει τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ομάδα των γυμνών γυναικών, πολλές εκ των οποίων είναι μοντέλα, πόζαραν την περασμένη εβδομάδα σε ένα μπαλκόνι στην περιοχή Dubai Marina, με αποτέλεσμα να γίνουν ορατές από τα γειτονικά κτίρια.

«Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα απελαθούν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κανένα άλλο σχόλιο δεν θα γίνει για το θέμα αυτό», ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας του Ντουμπάι Εσάμ Ίσα Αλ Χουμαϊντάν σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι.

Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τις εθνικότητες των γυναικών. Οι ουκρανικές και οι ρωσικές αρχές επιβεβαίωσαν τη σύλληψη υπηκόων τους, αλλά η εθνικότητα των υπολοίπων που συνελήφθησαν δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Η αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 11 γυναίκες από την Ουκρανία που φωτογραφήθηκαν από Ρώσο φωτογράφο με κατηγορίες περί ανηθικότητας και παραγωγής πορνογραφικού υλικού.

Η αστυνομία του Ντουμπάι ανακοίνωσε το Σάββατο τη σύλληψη των εμπλεκομένων και προειδοποίησε κατά «τέτοιων απαράδεκτων συμπεριφορών που δεν αντανακλούν τις αξίες και την ηθική της κοινωνίας των Εμιράτων».

The #DubaiPolice has arrested a group of people who appeared in an indecent video shared online pic.twitter.com/6ZOUFI2ElB