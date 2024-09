Ντόχα: Έργο τέχνης με 15.000 αρκουδάκια στη μνήμη των παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Έργο τέχνης με 15.000 αρκουδάκια που το καθένα συμβολίζει τη ζωή ενός παιδιού που χάθηκε τραγικά στη Γάζα, θα εκτεθεί στο Barahat Msheireb στη Ντόχα.

Πρόκειται για μία φιλανθρωπική καλλιτεχνική εγκατάσταση με τίτλο «Echo of Lost Innocence», σχεδιασμένη από τον Bachir Mohammad. Το έργο αυτό έχει σκοπό να λειτουργήσει ως σύμβολο βαθιάς ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης για τα παιδιά που σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και ως έκκληση για παγκόσμια αλληλεγγύη.

Το έργο περιλαμβάνει πάνω από 15.000 μικρά γλυπτά από αρκουδάκια, καθένα από τα οποία συμβολίζει τη ζωή ενός παιδιού που χάθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου μέχρι την έναρξη του. Τα αρκουδάκια φορούν μαύρα μπλουζάκια με το μήνυμα «δεν είμαι απλώς ένας αριθμός. Είμαι άνθρωπος. Με ταυτότητα. Με πατρίδα. Είμαι η Παλαιστίνη».

Ο καλλιτέχνης Bachir Mohammad, ο οποίος σχεδίασε και οραματίστηκε αυτό το έργο τέχνης, μίλησε για την έμπνευσή του: «Ως καλλιτέχνης και σχεδιαστής, πιστεύω στην τεράστια δύναμη της οπτικής αφήγησης που μπορεί να προκαλέσει ενσυναίσθηση και να ενθαρρύνει τη δράση για να κάνει μια απτή διαφορά στην πραγματικότητα. Η ιδέα για το έργο «Echo of Lost Innocence» προέκυψε από ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στον πόνο και τη δυστυχία που υφίστανται τα παιδιά σε ζώνες συγκρούσεων και από το καθήκον να το αναδείξουμε στη δημόσια σφαίρα.

»Σε αυτό το έργο, τα αρκουδάκια ενσαρκώνουν τις ζωές χιλιάδων παιδιών που είχαν όνειρα και γαλουχήθηκαν από οικογένειες, μόνο για να βρεθούν αντιμέτωπα με ένα χαμένο μέλλον που καταναλώθηκε από τον πόλεμο. Μέσω αυτής της εγκατάστασης, θέλω να υπενθυμίσω στον κόσμο τον πόνο τους και να καλέσω σε δράση για τη βοήθειά τους, ελπίζοντας να ανάψω στους επισκέπτες μια σπίθα που θα τους ωθήσει να συμβάλουν στην πραγματοποίηση μιας πραγματικής θετικής αλλαγής, στηρίζοντας τα παιδιά της Γάζας».

«Επέλεξα να χρησιμοποιήσω αρκουδάκια επειδή συμβολίζουν την παιδική ηλικία και την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο και σε πολλούς πολιτισμούς, γεγονός που έρχεται σε έντονη αντίθεση με την πικρή πραγματικότητα που βιώνουν τα παιδιά της Γάζας. Με την τοποθέτησή τους στο σκυρόδεμα, ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην τραγωδία της κλεμμένης παιδικής αθωότητας και στην καταστροφή που έχει πλήξει τα σπίτια και τα σχολεία στη Γάζα. Αυτή η οπτική αντίθεση έχει ως στόχο να διεγείρει τον προβληματισμό σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου στη νεότερη και πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα της κοινωνίας.», κατέληξε.

