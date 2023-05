Νότια Κορέα: Άνοιξε η πόρτα αεροσκάφους στον αέρα - Στο νοσοκομείο επιβάτες

Αναστάτωση σε πτήση στη Νότια Κορέα, με την πόρτα αεροσκάφους να ανοίγει λίγο πριν φτάσει στο αεροδρόμιο.

Όπως ενημέρωσε εκπρόσωπος της εταιρείας Asiana Airlines, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια σήμερα την πόλη Ντέγκου.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ντέγκου γύρω στις 12:40 μ.μ. (06:40 ώρα Ελλάδας) αφού είχε αναχωρήσει μία ώρα νωρίτερα από το νησί Τζέτζου, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα πτήσεων του αεροδρομίου.

Δεν υπήρξαν τραυματίες από το επεισόδιο, όμως μερικοί επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του σοκ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε γειτονικό νοσοκομείο, δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ντέγκου.

Ο εκπρόσωπος της Asiana Airlines δήλωσε πως οι αρχές ερευνούν πώς άνοιξε η θύρα.

«Η αστυνομία ερευνά το επεισόδιο αφού ένας επιβάτης, ο οποίος καθόταν κοντά στην έξοδο κινδύνου, είπε πως άγγιξε το μοχλό της», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Asiana Airlines A321 lands safely at Daegu Airport in South Korea after the emergency exit door was opened by a passenger on approach. 9 people taken to hospital with breathing difficulties. pic.twitter.com/Jzed4PMDvc