Τα συντρίμμια του ακυβένρητου κινεζικού πυραύλου αναμένεται να πέσουν στη Γη καθώς δεν κατάφερε να μπει σε τροχιά.

Το κύριο τμήμα του Long March-5b χρησιμοποιήθηκε για την έναρξη της πρώτης μονάδας του νέου διαστημικού σταθμού της Κίνας τον περασμένο μήνα.

Ο πύραυλος των 18 τόνων, είναι ένα από τα μεγαλύτερα είδη που έχει χρησιμοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και πλέον είναι ακυβέρνητος ενώ οι ειδικοί αναμένουν ότι θα κάνει μία απροσδιόριστη βουτιά στην ατμόσφαιρα.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν την Πέμπτη ότι παρακολουθούν την πορεία του αντικειμένου, αλλά προς το παρόν δεν έχουν σχέδια να το καταρρίψουν.

«Ελπίζουμε ότι θα προσγειωθεί σε ένα μέρος όπου δεν θα βλάψει κανέναν», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν. «Ας ελπίσουμε στον ωκεανό ή κάπου εκεί».

Ειδικοί δορυφόροι μοντελοποίησης διαστημικών συντριμμιών καθορίζουν την πιθανή στιγμή επανεισόδου στην ατμόσφαιρα αργά το Σάββατο ή νωρίς την Κυριακή (2:00 ώρα Ελλάδος της Κυριακής). Ωστόσο, τέτοιες προβλέψεις είναι πάντα εξαιρετικά αβέβαιες.

Η πρόβλεψη αυτή έχει σημαντικό περιθώριο σφάλματος εννέα ωρών νωρίτερα ή αργότερα. Το περιθώριο αυτό αναμένεται ότι σταδιακά θα μειώνεται καθώς ο πύραυλος θα πλησιάζει.

UPDATE: Chinese Long March 5B (NORAD-ID 48275) is expected to re-enter this week - NORSS' Monte Carlo results provide a probabilistic re-entry time of approximately 0248UTC on 09/05/2021. The 2 sigma uncertainty window currently spans 595 minutes. pic.twitter.com/I5jsRWsW6F

Σε μήνυμα που ανάρτησε χθες το βράδυ (τοπική ώρα) στις Ηνωμένες Πολιτείες, το χρηματοδοτούμενο από την αμερικανική κυβέρνηση κέντρο διαστημικής έρευνας και ανάπτυξης Aerospace Corporation ανακοίνωσε πως η τελευταία πρόβλεψή του για την επανείσοδο του κινεζικού πυραύλου στην ατμόσφαιρα είναι για τις 07:19 (ώρα Ελλάδας) της Κυριακής, με περιθώριο σφάλματος οκτώ ωρών νωρίτερα ή αργότερα.

Σύμφωνα με την τελευταία πηγή, το σημείο όπου ο πύραυλος θα εισέλθει και πάλι στην ατμόσφαιρα βρίσκεται κοντά στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας. Ωστόσο επισημαίνεται πως η είσοδός του μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος διαδρομών, που καλύπτουν μεγάλα τμήματα του πλανήτη.

Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is:

🚀 09 May 2021 07:00 UTC ± 11 hours

along one of the ground tracks shown here. Still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zE3y2 pic.twitter.com/uij0ufe0Fb