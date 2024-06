Νορβηγία: Η υπουργός Πολιτισμού έδειξε το στήθος της στο Pride

Την υπουργό Πολιτισμού και Ισότητας των Φύλων της Νορβηγίας, Λούμπνα Τζάφερι, βράβευσε η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στο πλαίσιο του Όσλο Pride και τις εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο του μαστού.

Η Λούμπνα Τζάφερι που ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Πολιτισμού πριν από ένα χρόνο, παρέλαβε το βραβείο «Gay Mom 2024», για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων δημοσίως.

«Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι λαμβάνω αυτό το βραβείο φέτος εδώ στο Όσλο Pride. Είναι μεγάλη τιμή» δήλωσε η ίδια και στη συνέχεια έδειξε το στήθος της. «Είναι σημαντικό όλοι να νιώθουν ελεύθεροι. Αν θέλετε να αξίζετε μια τέτοια τιμή, πρέπει να δίνετε την ψυχή σας και να μην παίρνετε τον εαυτό σας τόσο σοβαρά» τόνισε η Τζάφερι.

Something like this can make my day... why do some people think they are so perfect that they can bare themselves.... Norway's Minister of Culture and Equality, Lubna Jaffery, showed solidarity with the LGBTQ+ movement on Tuesday by showing her bare bottoms at Pride breast. pic.twitter.com/Ujm1BMlhQ4