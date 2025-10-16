Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

Ο Καναδός οικονομολόγος Peter Howitt, ένας από τους φετινούς βραβευμένους με το Νόμπελ Οικονομίας, προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει «εντυπωσιακές δυνατότητες», αλλά απαιτεί σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, λόγω του κινδύνου να εξαλείψει εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Ο 79χρονος καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ έκανε τις δηλώσεις του στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Σουηδικής Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών. Ο Howitt βραβεύτηκε μαζί με τον Γάλλο Philippe Aghion και τον Αμερικανοϊσραηλινό Joel Mokyr, για την ερευνητική τους συνεισφορά σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογικής προόδου στην οικονομική ανάπτυξη.

Ο Howitt εξήγησε ότι η εργασία του με τον Aghion βασίστηκε στη θεωρία της «δημιουργικής καταστροφής», σύμφωνα με την οποία οι τεχνολογικές καινοτομίες αντικαθιστούν παλαιότερες μορφές παραγωγής, οδηγώντας σε πρόοδο αλλά και σε απώλειες. «Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος θα είναι ο ηγέτης της τεχνητής νοημοσύνης, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτής της δημιουργικής καταστροφής», σημείωσε.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φανταστική τεχνολογία με απίστευτες δυνατότητες. Όμως έχει επίσης τεράστια δύναμη να αντικαταστήσει ανθρώπινη εργασία, ακόμη και υψηλής εξειδίκευσης. Πρόκειται για μια σύγκρουση συμφερόντων, που δεν μπορεί να λυθεί χωρίς κανόνες και εποπτεία. Οι αγορές από μόνες τους δεν θα το ρυθμίσουν προς όφελος της κοινωνίας», τόνισε ο νομπελίστας.

Ο Howitt παρομοίασε την παρούσα περίοδο με άλλες ιστορικές καμπές τεχνολογικής επανάστασης, όπως η ανακάλυψη του ηλεκτρισμού, η εποχή του ατμού και η άνθηση των τηλεπικοινωνιών τη δεκαετία του 1990. Όπως είπε, «όλες αυτές οι καινοτομίες έδειξαν ότι η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει, και όχι να αντικαταστήσει, την ανθρώπινη εργασία».

Την ίδια ώρα, ο συν-βραβευθείς Joel Mokyr, καθηγητής στο Northwestern University στο Ιλινόι, εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος. «Οι μηχανές δεν μας αντικαθιστούν, μας μετακινούν σε πιο ενδιαφέρουσες και απαιτητικές δουλειές», δήλωσε. «Η τεχνολογική αλλαγή δεν καταργεί μόνο επαγγέλματα· δημιουργεί καινούριες δραστηριότητες».

Ο Mokyr τιμήθηκε για τη μελέτη του σχετικά με τις προϋποθέσεις της διαρκούς οικονομικής ανάπτυξης μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας, επισημαίνοντας ότι η κύρια ανησυχία του δεν είναι η ανεργία λόγω αυτοματισμού, αλλά η έλλειψη εργατικού δυναμικού εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού.

Κλείνοντας, ο Howitt θυμήθηκε την πρώτη του συνεργασία με τον Aghion το 1987, λέγοντας πως «εκείνος πίστευε από τότε ότι κάποια μέρα θα πάρουμε Νόμπελ. Του είπα “ναι, καλά”, αλλά τελικά είχε δίκιο».