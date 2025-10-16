ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φανταστική τεχνολογία με απίστευτες δυνατότητες. Όμως έχει επίσης τεράστια δύναμη να αντικαταστήσει ανθρώπινη εργασία, ακόμη και υψηλής εξειδίκευσης» ανέφερε μεταξύ άλλων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νόμπελ Οικονομίας 2025: Ο Peter Howitt προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αυστηρή ρύθμιση Facebook Twitter
0

Ο Καναδός οικονομολόγος Peter Howitt, ένας από τους φετινούς βραβευμένους με το Νόμπελ Οικονομίας, προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει «εντυπωσιακές δυνατότητες», αλλά απαιτεί σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, λόγω του κινδύνου να εξαλείψει εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Ο 79χρονος καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ έκανε τις δηλώσεις του στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Σουηδικής Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών. Ο Howitt βραβεύτηκε μαζί με τον Γάλλο Philippe Aghion και τον Αμερικανοϊσραηλινό Joel Mokyr, για την ερευνητική τους συνεισφορά σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογικής προόδου στην οικονομική ανάπτυξη.

Ο Howitt εξήγησε ότι η εργασία του με τον Aghion βασίστηκε στη θεωρία της «δημιουργικής καταστροφής», σύμφωνα με την οποία οι τεχνολογικές καινοτομίες αντικαθιστούν παλαιότερες μορφές παραγωγής, οδηγώντας σε πρόοδο αλλά και σε απώλειες. «Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος θα είναι ο ηγέτης της τεχνητής νοημοσύνης, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτής της δημιουργικής καταστροφής», σημείωσε.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια φανταστική τεχνολογία με απίστευτες δυνατότητες. Όμως έχει επίσης τεράστια δύναμη να αντικαταστήσει ανθρώπινη εργασία, ακόμη και υψηλής εξειδίκευσης. Πρόκειται για μια σύγκρουση συμφερόντων, που δεν μπορεί να λυθεί χωρίς κανόνες και εποπτεία. Οι αγορές από μόνες τους δεν θα το ρυθμίσουν προς όφελος της κοινωνίας», τόνισε ο νομπελίστας.

Ο Howitt παρομοίασε την παρούσα περίοδο με άλλες ιστορικές καμπές τεχνολογικής επανάστασης, όπως η ανακάλυψη του ηλεκτρισμού, η εποχή του ατμού και η άνθηση των τηλεπικοινωνιών τη δεκαετία του 1990. Όπως είπε, «όλες αυτές οι καινοτομίες έδειξαν ότι η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει, και όχι να αντικαταστήσει, την ανθρώπινη εργασία».

Την ίδια ώρα, ο συν-βραβευθείς Joel Mokyr, καθηγητής στο Northwestern University στο Ιλινόι, εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος. «Οι μηχανές δεν μας αντικαθιστούν, μας μετακινούν σε πιο ενδιαφέρουσες και απαιτητικές δουλειές», δήλωσε. «Η τεχνολογική αλλαγή δεν καταργεί μόνο επαγγέλματα· δημιουργεί καινούριες δραστηριότητες».

Ο Mokyr τιμήθηκε για τη μελέτη του σχετικά με τις προϋποθέσεις της διαρκούς οικονομικής ανάπτυξης μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας, επισημαίνοντας ότι η κύρια ανησυχία του δεν είναι η ανεργία λόγω αυτοματισμού, αλλά η έλλειψη εργατικού δυναμικού εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού.

Κλείνοντας, ο Howitt θυμήθηκε την πρώτη του συνεργασία με τον Aghion το 1987, λέγοντας πως «εκείνος πίστευε από τότε ότι κάποια μέρα θα πάρουμε Νόμπελ. Του είπα “ναι, καλά”, αλλά τελικά είχε δίκιο».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νόμπελ Οικονομίας 2025: Στους πρωτοπόρους της καινοτομίας που εξηγούν πώς η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο

Διεθνή / Νόμπελ Οικονομίας 2025: Στους πρωτοπόρους της καινοτομίας που εξηγούν πώς η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο

Η ανακοίνωση έγινε σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογική επανάσταση επανακαθορίζουν την παραγωγικότητα, τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Wondermum vs Wonder Woman: Η «μάχη» μιας μητέρας με την αυτοκρατορία υπερηρώων DC

Διεθνή / Wondermum vs Wonder Woman: Η «μάχη» μιας μητέρας με την αυτοκρατορία υπερηρώων DC

Η Γαλλίδα Λιζ Σομπέρον δίνει μάχη με τη DC Comics, που την κατηγορεί για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων λόγω του ονόματος της εφαρμογής της “Wondermum” - Μια αληθινή ιστορία «Δαβίδ εναντίον Γολιάθ» που συγκινεί τη Γαλλία
LIFO NEWSROOM
Έλον Μασκ: Ξεκινά η τελική μάχη για το πακέτο των 56 δισ. δολαρίων της Tesla

Διεθνή / Έλον Μασκ: Ξεκινά η τελική μάχη για το πακέτο των 56 δισ. δολαρίων της Tesla

Ο Έλον Μασκ δίνει τη μεγαλύτερη νομική μάχη της καριέρας του, διεκδικώντας την αποζημίωση των 56 δισ. δολαρίων από την Tesla - Οι συνέπειες για το Ντέλαγουερ και τον κόσμο των επιχειρήσεων
LIFO NEWSROOM
Από τις ισραηλινές φυλακές στη νέα γενιά της Χαμάς - Οι απελευθερωμένοι διαμορφώνουν το μέλλον της Παλαιστίνης

Διεθνή / Από τις ισραηλινές φυλακές στη νέα γενιά της Χαμάς - Οι απελευθερωμένοι διαμορφώνουν το μέλλον της Παλαιστίνης

Η απελευθέρωση 4.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων από το Ισραήλ, σε αντάλλαγμα για ομήρους της Χαμάς, αναζωπυρώνει τη σύγκρουση στη Γάζα και αναδεικνύει πώς οι ισραηλινές φυλακές έχουν εξελιχθεί σε «σχολείο» νέων ηγετών της παλαιστινιακής αντίστασης
LIFO NEWSROOM
Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «Μαντέλα των Παλαιστινίων» ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς φρουρούς – Φόβοι για τη ζωή του

Διεθνή / Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «Μαντέλα των Παλαιστινίων» ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς φρουρούς – Φόβοι για τη ζωή του

Ο Μαρουάν Μπαργκούτι, πιο δημοφιλής Παλαιστίνιος ηγέτης, ξυλοκοπήθηκε στη φυλακή από Ισραηλινούς φρουρούς - Η οικογένειά του φοβάται για τη ζωή του, ενώ η διεθνής κοινότητα ζητά εξηγήσεις
LIFO NEWSROOM
Κλιμακώνεται η κρίση στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δίνει «λευκή επιταγή» στη CIA και μιλά για πιθανά «χερσαία πλήγματα»

Διεθνή / Κλιμακώνεται η κρίση στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δίνει «λευκή επιταγή» στη CIA και μιλά για πιθανά «χερσαία πλήγματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, προκαλώντας οργή του Νικολάς Μαδούρο και φόβους για νέα κρίση στη Λατινική Αμερική
LIFO NEWSROOM
Τουρκία: Κατασχέσεις με πολιτικό υπόβαθρο προκαλούν ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο

Διεθνή / Τουρκία: Κατασχέσεις με πολιτικό υπόβαθρο προκαλούν ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο

Η Τουρκία βλέπει κρατικές κατασχέσεις επιχειρήσεων, με το TMSF να ελέγχει πλέον πάνω από 1.000 εταιρείες, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για πολιτικά κίνητρα και επιπτώσεις στην οικονομία εν όψει των εκλογών του 2028
LIFO NEWSROOM
Ερντογάν: «Εντοπίσαμε το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο»

Διεθνή / Ερντογάν: «Εντοπίσαμε το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο»

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι το πεδίο περιέχει δέκα από τα δεκαεπτά γνωστά στοιχεία σπάνιων γαιών, υλικά ζωτικής σημασίας για την αμυντική βιομηχανία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  και τη διαστημική τεχνολογία
LIFO NEWSROOM
 
 