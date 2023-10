Νόμπελ Ιατρικής: Στους Καταλίν Κάρικο και Ντρου Βάισμαν το βραβείο

Η Καταλίν Κάρικο και ο Ντρου Βάισμαν βραβεύονται με το Νόμπελ Ιατρικής για τις εργασίες τους σχετικά με την τεχνολογία RNA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ακαδημίας, οι ανακαλύψεις των δύο επιστημόνων που έλαβαν το Νόμπελ Ιατρικής ήταν κρίσιμες για την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων mRNA κατά του κορωνοϊού κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που ξεκίνησε στις αρχές του 2020.

Μέσω των πρωτοποριακών ευρημάτων τους, τα οποία άλλαξαν ριζικά την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το mRNA αλληλεπιδρά με το ανοσοποιητικό μας σύστημα, οι βραβευθέντες συνέβαλαν στον πρωτοφανή ρυθμό ανάπτυξης εμβολίων κατά τη διάρκεια μιας από τις μεγαλύτερες στη σύγχρονη εποχή, απειλές για την ανθρώπινη υγεία, του κορωνοϊού.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj