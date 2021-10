Στους Σιουκούρο Μανάμπε, Κλάους Χάσελμαν και Τζόρτζιο Παρίσι απονέμεται το φετινό Νόμπελ Φυσικής για τη «συμβολή τους στην κατανόηση των περίπλοκων φυσικών συστημάτων», ανακοίνωσε προ ολίγου η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας.



BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5