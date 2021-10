To Νόμπελ Ιατρικής απονέμενεται φέτος από κοινού στους Ντέιβιντ Τζούλιους και Αρντέμ Παταπουτιάν, για την ανακάλυψη των υποδοχέων θερμότητας και αφής, όπως ανακοινώθηκε προ ολίγων λεπτών από τη Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας.



Το βραβείο συνοδεύεται από ένα χρυσό μετάλλιο, αλλά και το ποσό των 1,10 εκατομμυρίων δολαρίων (ή 985.000 ευρώ).

«Η ικανότητά μας να νιώθουμε τη θερμότητα, το κρύο και το άγγιγμα είναι ουσιώδης για την επιβίωσή μας και ενισχύει την αλληλεπίδρασή μας με τον κόσμο γύρω μας. Στην καθημερινότητά μας θεωρούμε δεδεμένες τις αισθήσεις αυτές, ωστόσο πώς ξεκινούν τα νευρικά ερεθίσματα ώστε να γίνεται αντιληπτή η θερμοκρασία και η πίεση; Το ερώτημα αυτό επιλύθηκε από τους φετινούς νικητές του Νόμπελ» αναφέρει η ανακοίνωση της βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών.

