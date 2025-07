Το νησί της Βραζιλίας όπου κατοικούν οι πιο επικίνδυνες οχιές στον κόσμο

Περίπου 145 χλμ. από τις ακτές της νοτιοανατολικής Βραζιλίας βρίσκεται το «Νησί των Φιδιών» (Ilha da Queimada Grande), όπου κανένας ντόπιος αλλά και ξένος δεν τολμά να πλησιάσει.

Το νησί φιλοξενεί χιλιάδες εξαιρετικά δηλητηριώδη φίδια golden lancehead. Πρόκειται για ένα είδος οχιάς, το δηλητήριο της οποίας μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο μέσα σε μία ώρα. Για τον λόγο αυτό, η πρόσβαση στο νησί απαγορεύεται.

Η οχιά golden lancehead μπορεί να φτάσει σε μήκος πάνω από 45 εκατοστά και εκτιμάται ότι υπάρχουν μεταξύ 2.000 και 4.000 από αυτά στο Νησί των Φιδιών (Snake Island).

Η οχιά golden lancehead/Φωτογραφία: X

Το Νησί των Φιδιών είναι σήμερα ακατοίκητο, αλλά υπήρξαν άνθρωποι που ζούσαν εκεί για ένα σύντομο διάστημα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, όταν - σύμφωνα με τον θρύλο - ο τοπικός φαροφύλακας και η οικογένειά του σκοτώθηκαν από οχιές που γλίστρησαν μέσα από τα παράθυρα. Σήμερα, το πολεμικό ναυτικό επισκέπτεται περιοδικά τον φάρο για συντήρηση και για να διασφαλίσει ότι κανένας περιπετειώδης ταξιδιώτης δεν πλησιάζει πολύ κοντά στο νησί.

Ένας άλλος τοπικός θρύλος λέει πως τα φίδια αρχικά μεταφέρθηκαν στο νησί από πειρατές, οι οποίοι ήθελαν να προστατέψουν έναν κρυμμένο θησαυρό.

Στην πραγματικότητα, η παρουσία των φιδιών οφείλεται στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας - μια λιγότερο συναρπαστική ιστορία σε σχέση με τους παρανοϊκούς πειρατές, αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα. Το Νησί των Φιδιών κάποτε ήταν ενωμένο με την ηπειρωτική Βραζιλία, αλλά όταν η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε πριν από περίπου 10.000 χρόνια, αποκόπηκε και μετατράπηκε σε νησί.

Τα ζώα που παγιδεύτηκαν στο νησί εξελίχθηκαν με διαφορετικό τρόπο από αυτά της ηπειρωτικής χώρας, ιδιαίτερα οι οχιές golden lanceheads. Επειδή τα φίδια του νησιού δεν είχαν άλλα θηράματα εκτός από πουλιά, εξελίχθηκαν ώστε να έχουν εξαιρετικά ισχυρό δηλητήριο, ικανό να σκοτώνει σχεδόν ακαριαία. Τα τοπικά πουλιά είναι πολύ πονηρά για να πιαστούν από τους πολυάριθμους θηρευτές του Ilha da Queimada Grande, έτσι τα φίδια εξαρτώνται κυρίως από αποδημητικά πουλιά που σταματούν στο νησί για να ξεκουραστούν.

Ilha da Queimada Grande, or "Snake Island," is located off the coast of São Paulo, Brazil. Covering approximately 110 acres#Snakes #SnakeIsland #IlhadaQueimadaGrande #BothropsInsularis #Brazil #Nature #Wildlife #Travel #Adventure #NaturalWonders #Ecology #Biodiversity pic.twitter.com/qXCaZ4vvsv