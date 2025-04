Νιου Τζέρσεϊ: Στάχτη πάνω από 34.000 στρέμματα λόγω της καταστροφικής φωτιάς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η καταστροφική φωτιά που καίει τα τελευταία εικοσιτετράωρα στο Νιου Τζέρσεϊ.

Χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί και χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, λόγω της μεγάλης φωτιάς που καίει στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο αυτοκινητόδρομος Garden State Parkway έκλεισε μεταξύ των δήμων Μπάρνεγκατ και Λέισι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νιου Τζέρσεϊ, ενώ πάρω από από 1.300 κτήρια και υποδομές απειλήθηκαν.

Στην περιοχή ήταν ανοιχτά καταφύγια σε δύο γυμνάσια, ενώ η Jersey Central Power and Light Company διέκοψε την παροχή ρεύματος σε περίπου 25.000 καταναλωτές μετά από σχετικό αίτημα της Πυροσβεστικής.

Ocean County, Waretown NJ. Reports of an industrial park being a complete loss (scroll up ⬆️)



Vehicles are currently going the wrong direction on the Parkway attempting to get away from the fire, please be careful🧵



Source 🔗 https://t.co/oZaD6ZTggyhttps://t.co/eOclMaH5fv pic.twitter.com/g9WUG6k3wz — Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) April 23, 2025

very rarely post stuff like this but if you’re in ocean county, new jersey like me, please find safety and know your evacuation zones. this fire has been going for 13 hours, covered 8500+ acres, and is still barely contained. please be careful as we go into the night pic.twitter.com/tk0rvockRF — shayla ?! yellowjackets spoilers (@elphietomlinson) April 23, 2025

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά στο δάσος Γκρίνγουντ έχει κάψει περισσότερα από 34.000 στρέμματα, ενώ το μέτωπο που καίει στις κοινότητες Όσιαν και Λέισι στην κομητεία Όσιαν, περιορίστηκε μόνο κατά 10% το βράδυ της Τρίτης.

Οι λόγοι πίσω από το ξέσπασμα της φωτιάς δεν έχουν μέχρι τώρα διευκρινιστεί, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή τραυματισμούς.

🚨BREAKING:



Massive fire is sweeping through New Jersey. Over 15,000 people are currently without power.



What is really going on?pic.twitter.com/Yn1Byt5evo — Mel Gibson 🇺🇸 News (@melgibsonhq) April 23, 2025

Με πληροφορίες από ΕΡΤ