Νικολά Σαρκοζί: Θα φυλακιστεί στις 21 Οκτωβρίου - Το καθεστώς κράτησής του

Προσδιορίστηκε σήμερα, Δευτέρα, η ημερομηνία φυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί, με τον πρώην πρόεδρο της γαλλικής Δημοκρατίας να οδηγείται στο σωφρονιστικό κατάστημα «Υγεία» στις 21 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα με τη σειρά τους κύκλους της Δικαιοσύνης, ο Σαρκοζί προσήλθε σήμερα στο δικαστήριο προκειμένου να προσδιοριστεί η ημερομηνία της φυλάκισης του.

Πρόκειται για μια ειδική διαδικασία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση του Σαρκοζί, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας.

Νικολά Σαρκοζί: Το καθεστώς κράτησής του

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο Νικολά Σαρκοζί θα φυλακιστεί στις φυλακές «Υγεία», εντός του Παρισιού. Πρόκειται για φυλακές που αφορούν ειδικές περιπτώσεις ανθρώπων και όπου οι φυλακισμένοι δεν έρχονται σε επαφή με άλλους κρατούμενους.

Αμέσως μετά την φυλάκιση του ο Νικολά Σαρκοζί έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση έκτισης της ποινής εκτός της φυλακής, με ειδικό βραχιολάκι.

Υπενθυμίζεται πως ο Νικολά Σαρκοζί μίλησε στην Journal du Dimanche, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την καταδίκη του και, όταν ρωτήθηκε αν αναμένει απονομή χάριτος από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, απάντησε: «Σε καμία περίπτωση».

«Για να λάβεις χάρη, πρέπει να αποδεχθείς την ποινή σου και συνεπώς να παραδεχθείς την ενοχή σου. Δεν θα παραδεχτώ ποτέ την ενοχή μου για κάτι που δεν έκανα. Θα αγωνιστώ μέχρι την τελευταία μου πνοή για να αναγνωριστεί η εντιμότητά μου», είπε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, καταλήγοντας με ένα εμφατικό «Θα νικήσω».

Η απονομή χάριτος ισχύει μόνο για μια τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί ενδεχόμενο προς το παρόν, καθώς ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης.

«Αν υπάρχει πλαστογραφία, σημαίνει ότι υπήρχαν πλαστογράφοι, άνθρωποι που χειραγωγούν και επομένως μια συνωμοσία», είπε ο Σαρκοζί. «Σε έναν φυσιολογικό κόσμο, ολόκληρο το κατηγορητήριο θα έπρεπε να είχε καταρρεύσει. Αλλά το δικαστήριο έκανε ακριβώς το αντίθετο», συνέχισε.

Ερωτηθείς για την εις βάρος δικαστική απόφαση, με ποινή φυλάκισης άμεσα εκτελεστή - χωρίς αναστολή εφαρμογής της απόφασης - ο πρώην πρόεδρςο είπε ότι περίμενε «οτιδήποτε, αλλά όχι αυτό». «Όλα τα όρια του κράτους δικαίου έχουν παραβιαστεί», υποστήριξε.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, ο Σαρκοζί κλήθηκε στο δικαστήριο στις 13 Οκτωβρίου για να καθοριστεί η ημερομηνία φυλάκισής του. Μια δικαστική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο πρώην αρχηγός του κράτους (2007-2012) θα φυλακιστεί «σχετικά σύντομα» μετά την κλήτευσή του.