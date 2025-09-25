Σαρκοζί μετά την καταδίκη: «Αν θέλουν να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ με το κεφάλι ψηλά»

Ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε πως παραμένει «αθώος» και χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου «σκανδαλώδη αδικία», λίγες ώρες αφότου το Παρίσι τον έκρινε ένοχο για εγκληματική συνωμοσία στην υπόθεση φερόμενης παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας τόνισε πως απαλλάχθηκε από τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες που αντιμετώπιζε και καταδικάστηκε μόνο για συνωμοσία με συνεργάτες του. Εξέφρασε έντονη κριτική για την απόφαση που προβλέπει φυλάκιση, δηλώνοντας ωστόσο ότι θα συμμορφωθεί με την κλήτευση: «Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά».

Στη δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους, υπογράμμισε ότι η απόφαση έχει «ακραίες συνέπειες για το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στη Δικαιοσύνη». Επέμεινε δε πως «Όσοι με μισούν πιστεύουν ότι με ταπεινώνουν, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που ταπείνωσαν σήμερα είναι η ίδια η Γαλλία».

BREAKING: Former French President Nicolas Sarkozy has been sentenced to five years in prison after being found guilty of criminal conspiracy



He says the ruling undermines confidence in the French judicial system https://t.co/rcYSoxn36I



📺 Sky 501 pic.twitter.com/zxJko6wzb9 — Sky News (@SkyNews) September 25, 2025

Ο Σαρκοζί, που διετέλεσε πρόεδρος από το 2007 έως το 2012, ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας. «Παραμένω πεπεισμένος για την αθωότητά μου και θα συνεχίσω να παλεύω», ανέφερε.

Ο συνήγορός του, Κριστόφ Ινγκραίν, επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία της έφεσης ξεκίνησε ήδη: «Γίνεται αυτή τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά. Υποστήριξε πως είναι «απίστευτη αντίφαση» το γεγονός ότι ο πελάτης του αθωώθηκε για τις περισσότερες κατηγορίες, αλλά παρ’ όλα αυτά καταδικάστηκε σε «βαριά ποινή φυλάκισης με άμεση εκτέλεση». Ο ίδιος τόνισε ότι ο Σαρκοζί δεν προσπάθησε ποτέ να αποφύγει το δικαστήριο και παραμένει «μαχητικός».

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γαλλία: Ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης από τον Καντάφι