Νίγηρας: Εκατοντάδες εγκαταλείπουν αεροπορικώς την πρωτεύουσα- Mετά το πραξικόπημα

Το πρώτο αεροπλάνο με πολίτες ευρωπαϊκών χωρών έφυγε σήμερα από το Νίγηρα, μια εβδομάδα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα που σημειώθηκε στη χώρα.

Μια δεύτερη πτήση «με περισσότερους Ευρωπαίους» είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει απόψε από την πρωτεύουσα του Νίγηρα από την πρωτεύουσα Νιαμέι με προορισμό το Παρίσι, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν κι άλλες, φοβούμενοι την κλιμάκωση στη χώρα.

Σύμφωνα με την Κατρίν Κολονά, περίπου 600 Γάλλοι έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν τον Νίγηρα, όπως και 400 πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

«Στο αεροπλάνο, ένα Airbus A330, επιβαίνουν 262 άνθρωποι, ανάμεσά τους 12 μωρά», είπε η επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας. «Σχεδόν όλοι οι επιβάτες είναι συμπατριώτες μας», διευκρίνισε και συμπλήρωσε ότι ταξιδεύουν επίσης ορισμένοι πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η Γαλλία αποφάσισε το πρωί να αρχίσει οργανωμένη επιχείρηση για την απομάκρυνση των υπηκόων της από τον Νίγηρα «δεδομένης της κατάστασης στη Νιαμέι», όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επικαλούμενο «τις βιαιότητες που σημειώθηκαν προχθές εναντίον της πρεσβείας μας και το κλείσιμο του εναέριου χώρου, που στερεί από τους συμπατριώτες μας τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν τη χώρα με δικά τους μέσα».

Την προηγούμενη εβδομάδα, πραξικοπηματίες υπό την ηγεσία του στρατηγού Αμπντουραχμάν Τιανί ανέτρεψαν τον εκλεγμένο πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ. Ο στρατηγός Τιανί επικαλέστηκε την κρίση ασφαλείας στη χώρα του, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα επιθέσεων από τζιχαντιστικές οργανώσεις, προκειμένου να δικαιολογήσει το πραξικόπημα.

Χιλιάδες οπαδοί των πραξικοπηματιών αποπειράθηκαν την Κυριακή να εισβάλουν στη γαλλική πρεσβεία, προτού αστυνομικοί τους διαλύσουν με χρήση δακρυγόνων.

Στη χώρα δραστηριοποιούνται ομάδες τζιχαντιστών που συμμαχούν τόσο με την Αλ Κάιντα όσο και με το Ισλαμικό Κράτος. Ο Νίγηρας έχει βιώσει τέσσερα πραξικοπήματα από την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία το 1960, καθώς και πολλές απόπειρες πραξικοπημάτων.

