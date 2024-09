Νετανιάχου: Υποστήριξη στη Χαμάς η γενική απεργία για την απελευθέρωση των ομήρων

Ως «υποστήριξη στη Χαμάς» χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τη γενική απεργία που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Ισραήλ, κατά την οποία εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί κάλεσαν την κυβέρνηση να καταλήξει σε μια συμφωνία για την απελευθέρωση των εναπομείναντων ομήρων και για κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου του Ισραήλ, του Histadrut, κάλεσε χθες σε γενική απεργία σήμερα, μετά τον εντοπισμό έξι νεκρών Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα. Οι κινητοποιήσεις έχουν σκοπό να αναγκάσουν την κυβέρνηση Νετανιάχου να οριστικοποιήσει μια συμφωνία με τους παραπάνω στόχους, εν μέσω ενός κλίματος αυξανόμενης οργής κατά του Νετανιάχου εντός της χώρας για την επιμονή σε απαιτήσεις που εμποδίζουν μια συμφωνία με την Χαμάς.

Η απεργία σταμάτησε με δικαστική απόφαση σήμερα το απόγευμα, αν και το φόρουμ υποστήριξης οικογενειών των ομήρων ενθάρρυνε το κοινό να συνεχίσει τις διαδηλώσεις.

Ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ορκίστηκε ότι η Χαμάς θα «πληρώσει το τίμημα για τη δολοφονία των ομήρων». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός διέταξε την κυβέρνηση να προετοιμάσει συστάσεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες για μια ισχυρή απάντηση στη Χαμάς.

