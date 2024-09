Ισραήλ: Οργή για τους έξι νεκρούς ομήρους - Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν το Τελ Αβίβ

Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν το βράδυ της Κυριακής τους δρόμους του Τελ Αβίβ, διαδηλώνοντας για τον θάνατο των 6 Ισραηλινών ομήρων.

Η είδηση έχει προκαλέσει κύμα οργής σε διεθνές επίπεδο, χειροτερεύοντας την ήδη τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, με τους πολίτες να απαιτούν από την κυβέρνηση Νετανιάχου να καταλήξει σε συμφωνία για την επιστροφή των υπόλοιπων Ισραηλινών ομήρων, που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Σημειώνεται πώς έγινε γνωστό, ότι οι 6 όμηροι ήταν ανάμεσα σε εκείνους που επρόκειτο να απελευθερωθούν σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας με τη Χαμάς. Αξιοματούχος της Χαμάς, διαβεβαίωσε ότι ο Ισραηλινοαμερικανός Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν και οι δύο Ισραηλινές Καρμέλ Γκατ και Έντεν Γερουσάλμι, περιλαμβάνονταν στη λίστα των ομήρων που θα απελευθερώνονταν κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

BREAKING:



Thousands of Israelis in Tel Aviv are calling for Netanyahu's resignation.

New data

Israel channel 13: 350,000 people are currently protesting on streets of Tel Aviv

Μάλιστα, πρόσθεσε πως αρκετοί από τους ομήρους «ήταν ζωντανοί και σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς και βομβαρδισμούς των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής». Την ίδια ώρα αύριο, πολλοί δήμοι στο Ισραήλ θα προχωρήσουν σε απεργία, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους ομήρους και τις οικογένειές τους. Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου του Ισραήλ, του Histadrut, έκανε έκκληση για γενική απεργία αύριο από τις 6 πμ τοπική ώρα, προκειμένου να ασκηθεί περαιτέρω πίεση στην κυβέρνηση Νετανιάχου να καταλήξει σε συμφωνία.



Ο Αρνον Μπαρ-Νταβίντ, το συνδικάτο του οποίου εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, έκανε έκκληση σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους να συμμετάσχουν στην απεργία και είπε ότι το αεροδρόμιο Ben Gurion, το βασικό αεροδρόμιο του Ισραήλ, θα πρέπει να κλείσει από τις 8 πμ.

⚡️🇮🇱BREAKING:



In "Tel Aviv" and across "israel", thousands of settlers are demonstrating against their government's failure to reach a ceasefire and prisoner exchange deal with the Palestinian resistance.

Hundreds of israelis have blocked roads in occupied Al-Quds and northern…



Hundreds of israelis have blocked roads in occupied Al-Quds and northern… pic.twitter.com/zwYpf7809t — Suppressed News. (@SuppressedNws) September 1, 2024

Ο εντοπισμός των ομήρων από τον ισραηλινό στρατό

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το πρωί πως τα πτώματα των Καρμέλ Γκατ, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Έντεν Γερουσάλμι, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Άλμογκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ.

«Σύμφωνα με την αρχική εκτίμησή μας, δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους τρομοκράτες της Χαμάς λίγο πριν φθάσουμε σε αυτούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού, υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι. Μερικές ημέρες νωρίτερα, ο Κάιντ Φαρχάν Αλκάντι, μέλος της κοινότητας των Βεδουίνων του νότιου Ισραήλ, διασώθηκε περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από εκεί, ανέφερε ο στρατός.

Overnight, Israel announced six hostages were found dead in a tunnel in southern Gaza, including 23-year-old American-Israeli Hersh Goldberg-Polin.

Μετά τον εντοπισμό του Αρκάντι, οι Ισραηλινοί στρατιώτες έλαβαν εντολές να είναι πιο προσεκτικοί λόγω της πιθανότητας να βρίσκονταν και άλλοι όμηροι στην περιοχή, όμως δεν υπήρχε συγκεκριμένη πληροφορία για το πού βρίσκονταν οι όμηροι, είπε ο Χαγκάρι. Η Χαμάς και η ένοπλη πτέρυγά της δεν έχουν σχολιάσει προσώρας τις κατηγορίες.

Οι πέντε από τους έξι ομήρους - ηλικίας 23 έως 32 ετών - συνελήφθησαν στο φεστιβάλ της μουσικής τέκνο Nova από μαχητές της Χαμάς κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ κατά την οποία 1.205 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν, 97 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, 33 από τους οποίους έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον στρατό.

Οι δηλώσεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου για τους Ισραηλινούς ομήρους

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε σήμερα να «ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς» με τη Χαμάς, μετά τον θάνατο έξι ομήρων των οποίων τα πτώματα εντοπίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

«Όποιος δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία» για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές, είπε ο Νετανιάχου, απειλώντας την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση: «Θα σας καταδιώξουμε, θα σας πιάσουμε και θα ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς σας».

Νωρίτερα, αξιωματούχος της Χαμάς, ο Ιτσάτ ελ Ρέσικ, είχε πει πως το Ισραήλ είναι «υπεύθυνο για τον θάνατο» των ομήρων «επειδή συνεχίζει τον γενοκτονικό πόλεμό του (...) και να αποφεύγει κάθε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός». Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στον θάνατο τριών Ισραηλινών αστυνομικών σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Για την επίθεση αυτή δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, όμως η Χαμάς είδε σε αυτήν «μια ηρωική επιχείρηση της αντίστασης» και «μια φυσική απάντηση στη σφαγή του λαού» της Παλαιστίνης, σύμφωνα με μια ανακοίνωση. «Θα αγωνιστούμε σε όλα τα μέτωπα εναντίον ενός βάναυσου εχθρού που θέλει να μας δολοφονήσει όλους. Ακόμη και σήμερα το πρωί δολοφόνησε τρεις αστυνομικούς», είπε ο Νετανιάχου.

«Το γεγονός πως η Χαμάς συνεχίζει να διαπράττει θηριωδίες όπως αυτές που διέπραξε στις 7 Οκτωβρίου μας αναγκάζει να κάνουμε τα πάντα ώστε να μην μπορεί πλέον να τις διαπράττει», είπε ακόμη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.