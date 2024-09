Ισραήλ: Δεύτερη ημέρα κινητοποιήσεων - Οργισμένη η κοινωνία

Στενεύει ο κλοιός για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με την ισραηλινή κοινωνία να ζητάει επίμονα μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός προκειμένου να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Χιλιάδες ήταν οι διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους των ισραηλινών πόλεων για να ζητήσουν την επιστροφή των ομήρων, μετά το περιστατικό με την ανεύρεση των έξι νεκρών ομήρων σε σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας.

Σήμερα, Δευτέρα είχε προκηρυχθεί γενική απεργία, με αφορμή τον θάνατο των έξι ομήρων, η οποία όμως το Εργατικό Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να τερματιστεί. Το εργατικό δικαστήριο εξέδωσε γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία, οι Ισραηλινοί θα πρέπει να επιστρέψουν στα πόστα τους και να τερματιστεί η μεγάλη απεργία που «παρέλυσε» την χώρα.

Οι οικογένειες των ομήρων, αντιδρώντας στην απόφαση του δικαστηρίου, κάλεσαν την κοινωνία να σταθεί στο πλευρό τους ώστε να σωθούν οι 101 όμηροι που κρατούνται ακόμα από τη Χαμάς.

Το βράδυ της Δευτέρας αναμένεται να γίνουν νέες πορείες διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα και ειδικά στο Τελ Αβίβ όπου οι διαδηλωτές αποκλείουν ήδη πολλούς δρόμους.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει αυτή την ώρα ένα ακόμα πρόβλημα να αντιμετωπίσει καθώς η εφημερίδα «Γεντιότ Αχρονότ» απόκάλυψε ότι οι τρεις από τους έξι ομήρους που βρέθηκαν νεκροί, είχαν συμπεριληφθεί στην πρόταση απελευθέρωσης ομήρων του Ισραήλ προς τη Χαμάς, με την ισλαμιστική οργάνωση να αποδέχεται τους όρους.

Τελευταία στιγμή ωστόσο η κυβέρνηση Νετανιάχου επανήλθε με ορισμένες «διευκρινίσεις» οι οποίες και ήταν ο λόγος που απορρίφθηκε η πρόταση.

