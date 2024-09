Ισραήλ: Την 330η ημέρα, ο αγώνας της Ρέιτσελ για την απελευθέρωση του γιου της κατέληξε σε τραγωδία

Η Ισραηλινή Ρέιτσελ Γκόλντμπεργκ-Πολίν πίστευε τόσο πολύ ότι ο γιος της, Χερς, θα επέστρεφε στο σπίτι από την ομηρία της Χαμάς, που κάποτε είπε ότι φαντάστηκε τον εαυτό της να χορεύει στο γάμο του και να κρατάει στην αγκαλιά της το μελλοντικό του μωρό.

Αυτή η πίστη -ότι ο γιος της ήταν ζωντανός και ότι θα μπορούσε να τον φέρει πίσω στο σπίτι, αν προσπαθούσε αρκετά- την κράτησε δυνατή για σχεδόν 11 μήνες. Αυτή η πίστη την κράτησε όρθια όταν είδε ένα βίντεο με τον γιο της τραυματισμένο από χειροβομβίδα στο χέρι να μπαίνει σε ένα φορτηγό και να μεταφέρεται στη Γάζα κατά τη διάρκεια της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου στο μουσικό φεστιβάλ Tribe of Nova στο νότιο Ισραήλ.

Η Ρέιτσελ Γκόλντμπεργκ- Πολίν άντεξε και όταν δεν είχε νέα του γιού της για περισσότερους από έξι μήνες αλλά και τον Απρίλιο, όταν τον είδε σε ένα βίντεο με ομήρους που κυκλοφόρησε από τη Χαμάς να είναι χλωμός και ταραγμένος και να παρακαλεί την οικογένειά του να παραμείνει δυνατή και να συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι αυτός και οι άλλοι όμηροι στη Γάζα να επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Η μητέρα του Χερς κατάφερε να μην λυγίσει και όταν πριν από λίγες ημέρες, στάθηκε στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων της Γάζας και απήγγειλε μια παραδοσιακή εβραϊκή προσευχή σε ένα μεγάφωνο, ελπίζοντας ότι ο γιος της θα μπορούσε να την ακούσει. «Είμαι η μαμά», ξεκίνησε η Ρέιτσελ. «Είμαστε όλοι εδώ, όλες οι οικογένειες των υπόλοιπων 107 ομήρων. Χερς, δουλεύουμε μέρα και νύχτα και δεν θα σταματήσουμε ποτέ».

Για μήνες, η Ρέιτσελ έγραφε κάθε πρωί τον αριθμό των ημερών από τότε που απήχθη ο γιός της, με ένα κομμάτι κολλητικής ταινίας και το κολλούσε στο πουκάμισό της πάνω από την καρδιά της.

Rachel Goldberg, mother of Hersh Goldberg-Polin, speaking at the international rally at Hostage Square. We call on world leaders everywhere, bring them home now!#Bring_Hersh_Home #BringThemAllHomeNow pic.twitter.com/QbG2vVz6bo