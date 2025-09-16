Νετανιάχου: Πρέπει να κάνουμε το Ισραήλ «υπερ-Σπάρτη» - Τι σημαίνει αυτό

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δέχεται σήμερα το πρωί ευρεία κριτική στο Ισραήλ για τις δηλώσεις του, στις οποίες παραδέχεται την αυξανόμενη απομόνωση του Ισραήλ, αλλά την αποδίδει στη μουσουλμανική μετανάστευση στην Ευρώπη, καθώς και στην επιρροή των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης που υποστηρίζονται από το Κατάρ και την Κίνα.

Σε ομιλία που οδήγησε σε πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς του Τελ Αβίβ τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η χώρα θα πρέπει να γίνει μια «υπερ-Σπάρτη» με «ορισμένα σημάδια αυτάρκειας», προδιαγράφοντας το ενδεχόμενο ενός στρατιωτικοποιημένου, αυτοδύναμου μέλλοντος, με λιγότερες εμπορικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο.

Μια επιτροπή έρευνας των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε την Τρίτη στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα και ότι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποκίνησαν αυτές τις πράξεις. Πάνω από 64.000 Παλαιστίνιοι, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν άμαχοι.

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τους ξένους για την αυξανόμενη διπλωματική απομόνωση του Ισραήλ

Η κυβέρνηση Νετανιάχου αρνήθηκε την κατηγορία της γενοκτονίας, η οποία εξετάζεται επίσης από το Διεθνές Δικαστήριο. Ο Νετανιάχου έχει κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, διατάζοντας επίθεση στην πόλη της Γάζας. Μετά από μια νύχτα έντονων βομβαρδισμών, υπήρξαν αναφορές για επίθεση από ξηράς την Τρίτη.

Ο Νετανιάχου, ωστόσο, κατηγόρησε τους ξένους για την αυξανόμενη διπλωματική απομόνωση του Ισραήλ, την οποία χαρακτήρισε ως «πολιορκία που οργανώνεται από λίγες χώρες».

«Η μία είναι η Κίνα και η άλλη είναι το Κατάρ. Και οργανώνουν μια επίθεση εναντίον του Ισραήλ, της νομιμότητάς του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του δυτικού κόσμου και των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Το δεύτερο είναι κάτι που μπορούν να κάνουν μόνο στη Δυτική Ευρώπη. Η Δυτική Ευρώπη έχει μεγάλες ισλαμικές μειονότητες. Είναι φωνακλάδες. Πολλοί από αυτούς έχουν πολιτικά κίνητρα. Συμμερίζονται τις απόψεις της Χαμάς, συμπαθούν το Ιράν», είπε ο πρωθυπουργός.

«Ασκούν πίεση στις κυβερνήσεις της Δυτικής Ευρώπης, πολλές από τις οποίες είναι φιλικά διακείμενες προς το Ισραήλ, αλλά βλέπουν ότι στην πραγματικότητα υπερισχύουν οι εκστρατείες βίαιων διαδηλώσεων και συνεχούς εκφοβισμού».

Οι παρατηρήσεις του φαινόταν να αναφέρονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και το Βέλγιο, που είναι έτοιμα να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και έχουν γίνει όλο και πιο επικριτικά απέναντι στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.

Με πληροφορίες από Times of Israel