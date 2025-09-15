Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θέλει να «επηρεάσει» τα MME και τα social media

Το Ισραήλ χρειάζεται να επενδύσει σημαντικά σε «ενέργειες επιρροής» στα παραδοσιακά και κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, για να αντισταθμίσει την οικονομική απομόνωση που προκύπτει από την αρνητική δημοσιότητα στο εξωτερικό, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου στο Υπουργείο Οικονομικών, ο Νετανιάχου είπε πως οι ξένες επενδύσεις στο Ισραήλ παρέμειναν σταθερές μετά από έναν 12ήμερο πόλεμο με το Ιράν τον Ιούνιο, τον οποίο χαρακτήρισε ως εξάλειψη άμεσης απειλής από έναν αντίπαλο με πυρηνικά όπλα.

Όμως, σε μια σπάνια αποδοχή της απομόνωσης που προέρχεται από την διεθνή κριτική για τον πόλεμο στη Γάζα, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει απειλή οικονομικών κυρώσεων και άλλων μέτρων.

Κατηγόρησε ότι η απομόνωση προέρχεται από μειονότητες στην Ευρώπη που προωθούν «αντι-σιωνιστική και εξτρεμιστική ισλαμιστική ιδεολογία», καθώς και από χώρες όπως το Κατάρ, υποστηρικτή του αραβικού δικτύου Al Jazeera, που επενδύουν στη διαμόρφωση της παγκόσμιας συζήτησης μέσω κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.

«Αυτό οδηγεί σε κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ και αλλάζει τη διεθνή θέση του... και αυτό δημιουργεί έναν είδος απομόνωσης για το Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου. «Μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν την απομόνωση, αλλά πρέπει να επενδύσουμε βαριά σε αντιμέτρα - ιδιαιτέρως σε επιρροή στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά μέσα.»

Επιπλέον, ο Νετανιάχου είπε πως το Ισραήλ θα πρέπει να μειώσει την εξάρτηση των βιομηχανιών του από το εμπόριο με άλλες χώρες.

«Μπορούμε να βρεθούμε αποκλεισμένοι όχι μόνο στην έρευνα και ανάπτυξη αλλά και στην πραγματική βιομηχανική παραγωγή. Πρέπει να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε τις δυνατότητές μας ώστε να βασιζόμαστε περισσότερο στον εαυτό μας», συμπλήρωσε, τονίζοντας πως αυτό θα πρέπει να αφορά και οπλικά συστήματα και άλλα αμυντικά προϊόντα.

Σε απάντηση, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, είπε πως η διεθνής απομόνωση είναι «το προϊόν ενός λανθασμένου και αποτυχημένου πολιτικού σχεδίου από τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του».

«Μετατρέπουν το Ισραήλ σε μία τριτοκοσμική χώρα και ούτε καν προσπαθούν να αλλάξουν την κατάσταση», έγραψε στο X. «Το Ισραήλ μπορεί να ξαναγίνει επιτυχημένο, δημοφιλές, με μια ακμάζουσα οικονομία πρώτου κόσμου.»

Ο πόλεμος στη Γάζα προκλήθηκε από εισβολή διακινητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ που σκότωσαν περίπου 1.200 άτομα και αιχμαλώτισαν 251 ομήρους, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία. Το Ισραήλ ανταπάντησε με επίθεση που έχει οδηγήσει σε πάνω από 64.000 θανάτους, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές υγείας.

Τη Δευτέρα, μια ομάδα 80 πρώην τραπεζιτών του Ισραήλ, οικονομολόγων του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων, δήλωσε ότι μια κυβερνητική απόφαση να καταλάβει τη Γάζα θα ήταν επιζήμια και για τη Γάζα και για το Ισραήλ, επικαλούμενη οικονομική ζημιά από το τεράστιο κόστος διατήρησης στρατιωτικής παρουσίας και τις κυρώσεις από την Ευρώπη που θα βλάψουν το εμπόριο.

Με πληροφορίες από Reuters