Ισραηλινός υπουργός: «Η πυρηνική βόμβα στη Γάζα είναι μια επιλογή»- Η αντίδραση Νετανιάχου

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει δηλώσεις υπερεθνικιστή υπουργού του Ισραήλ, ο οποίος υποστήριξε πως η χρήση πυρηνικής βόμβας στη Λωρίδα της Γάζα αποτελεί μια «εναλλακτική επιλογή».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έσπευσε να πάρει αποστάσεις από αυτή τη δήλωση του υπουργού του, του Αμιτσάι Ελιγιάχου, ενώ πληροφορίες του Associated Press αναφέρουν πως ανέστειλε τη συμμετοχή του στις κυβερνητικές συνεδριάσεις, μέχρι νεωτέρας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του ο υπουργός της Ισραηλινής Κληρονομιάς Αμιτσάι Ελιγιάχου, ανέφερε πως δεν είναι ικανοποιημένος με τα ισραηλινά αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας. Όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφο αν για τον ίδιο μια λύση θα ήταν να πέσει «κάποιου είδους πυρηνική βόμβα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, να την ισοπεδώσει και να σκοτώσει όλο τον κόσμο», ο υπουργός απάντησε: «Είναι μια εναλλακτική επιλογή».

Τα λεγόμενα του Ελιγιάχου προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, που σε ανακοίνωση έκανε λόγο για δηλώσεις που δεν έχουν «καμία σχέση με την πραγματικότητα», προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός προσπαθεί να μην θέτει σε κίνδυνο αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Minister Amihai Eliyahu's statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory.