Το νερό στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας έγινε καταπράσινο

Οι κάτοικοι της Βενετίας ξύπνησαν το πρωί της Κυριακής με ένα ασυνήθιστο θέαμα, καθώς το νερό, που ρέει το Μεγάλο Κανάλι είχε γίνει καταπράσινο.

Οι τοπικές αρχές στη Βενετία συνέλεξαν δείγματα νερού και ξεκίνησαν επείγουσα έρευνα για το περίεργο και αποκρουστικό θέαμα του πράσινου νερού.

Οι εικασίες είναι πολλές για το τι μπορεί να έκανε το νερό γύρω από τη διάσημη γέφυρα του Ριάλτο να αλλάξει χρώμα. Άλλοι ισχυρίζονται ότι ενδεχομένως κάποιοι να πέταξαν βαφή ενώ υπάρχουν και οι εικασίες ότι πρόκειται για διαμαρτυρία περιβαλλοντικών ακτιβιστών.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η αστυνομία στη Βενετία εξετάζει πλάνα από κλειστό κύκλωμα κάμερας για να ανακαλύψει τι ακριβώς συνέβη και αν το περιστατικό συνδέεται με τη ρεγκάτα της Βολγκαλόνγκα που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο.

Πολλοί χρήστες στα social media είπαν ότι οι εικόνες που βγήκαν από τη Βενετία θύμιζαν το κόλπο του 1968 του Αργεντινού καλλιτέχνη Nicolás García Uriburu, ο οποίος έβαψε πράσινα τα νερά του Μεγάλου Καναλιού για να ευαισθητοποιήσει για οικολογικά ζητήματα.

☢️ The water in the Grand Canal in Venice has turned bright green.

