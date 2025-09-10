ΔΙΕΘΝΗ
Νεπάλ: «Βγήκαμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος» λέει η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια που είναι εγκλωβισμένη στη χώρα

Η αθλήτρια βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε, όταν βγήκε στο μπαλκόνι και είδε να σπάνε αυτοκίνητα με φτυάρια και να πετάνε γκαζάκια

Νεπάλ: «Βγήκαμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος» λέει η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια που είναι εγκλωβισμένη στη χώρα
Φωτ. Η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, που βρίσκεται στο Νεπάλ / Instagram
Για όσα βιώνει τα τελευταία εικοσιτετράωρα στο Νεπάλ μίλησε κατά τη διάρκεια νέων δηλώσεών της, η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα.

Η Εύα Χαντάβα βρίσκεται στη χώρα καθώς έπαιζε με ομάδα του Νεπάλ που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League, όταν το τουρνουά διακόπηκε βίαια λόγω των σοβαρών γεγονότων.

Έκτοτε η αθλήτρια έχει αποκλειστεί στη χώρα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με βίαιες διαδηλώσεις από τις 8 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει 26 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων το Facebook και το YouTube.

Αρχικά η Εύα Χαντάβα, μέσω αναρτήσεών της στα social media ανέφερε ότι δεν είναι ασφαλής και χρειάστηκε να κρυφτεί στο δάσος, προκειμένου να προφυλαχθεί.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να ζήσω κάτι τέτοιο εδώ που είμαι, στην Μπουκάρα. Εμείς ήμασταν με την ομάδα σε ξενοδοχείο και αυτό ανήκε σε μέλος της κυβέρνησης. Όπως είδατε έκαιγαν τα πάντα που ανήκαν σε κυβερνητικούς» ανέφερε μιλώντας στο OPEN νωρίτερα σήμερα, καθώς πλέον βρίσκεται σε ασφαλές μέρος.

«Ξαφνικά ενώ ήμουν στο δωμάτιό μου άκουσαν κάτι να σπάνε. Βγήκα στο μπαλκόνι με προσοχή γιατί φοβόμουν και είδα να σπάνε αυτοκίνητα με φτυάρια ενώ από τον διάδρομο άκουγα να σπάνε φώτα και γλάστρες. Εγώ ήμουν στο δωμάτιο απροστάτευτη. Έριχναν γκαζάκια με φωτιές. Σωθήκαμε γιατί το ξενοδοχείο ήταν σαν λαβύρινθος και είχε πολλές εξόδους και καταφέραμε να βγούμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος για 1,5 ώρα. Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο ξενοδοχείο, κινούμασταν μόνο από το ένστικτό μας, τα λέω και μου έρχεται να κλάψω γιατί πίστευα ότι θα πέθαινα», συνέχισε.

«Όταν έφυγαν από το ξενοδοχείο αυτοί, μας είπαν ‘έχετε 5 λεπτά για να πάρετε τα πράγματά σας’. Εγώ δεν είχα ούτε το διαβατήριό μου, φόρεσα φόρμα και αθλητικά για να μπορώ να τρέξω, πήρα όσα πράγματα μπορούσα όσο πιο γρήγορα. Πήραμε τα πράγματα και επιστρέψαμε στο δάσος, είχαμε μαζί τις βαλίτσες μας που τις αφήσαμε για να πάμε πιο μέσα γιατί αυτοί επέστρεψαν. Η δεύτερη φορά ήταν, μάλιστα, πιο επικίνδυνη», κατέληξε.

