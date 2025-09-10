ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Διαδηλώσεις στο Νεπάλ: Στους 25 οι νεκροί - Στους δρόμους ο στρατός εν μέσω απαγόρευσης κυκλοφορίας

Οι αναταραχές ξέσπασαν έπειτα από απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Διαδηλώσεις στο Νεπάλ: Στους 25 οι νεκροί - Στους δρόμους ο στρατός εν μέσω απαγόρευσης κυκλοφορίας Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Το υπουργείο Υγείας του Νεπάλ ανακοίνωσε πριν από λίγο πως ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς που πραγματοποιήθηκαν αυτήν την εβδομάδα έφθασε τους 25.

Ανέφερε επίσης ότι άλλοι 633 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Κατμαντού ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία του, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, μία ημέρα μετά το κλείσιμό του λόγω των διαδηλώσεων, που ανάγκασαν τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα να υποβάλει την παραίτησή του.

Παράλληλα, στρατιώτες φρουρούν το κοινοβούλιο του Νεπάλ και περιπολούν στους έρημους δρόμους σήμερα εν μέσω απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα.

Οι αναταραχές στη φτωχή χώρα των Ιμαλαΐων ξέσπασαν έπειτα από απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά αποσύρθηκε στη συνέχεια μετά τον θάνατο 19 ανθρώπων τη Δευτέρα, καθώς η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών προκειμένου να ελέγξει τα πλήθη.

Καμένα αυτοκίνητα άλλα συντρίμμια είναι διάσπαρτα στην περιοχή γύρω από το κοινοβούλιο, όπου πυροσβέστες του στρατού προσπαθούν να σβήσουν πυρκαγιά στην κύρια αίθουσα, ενώ το εξωτερικό μέρος του κτηρίου είναι μαύρο από τον καπνό μετά την πυρπόλησή του χθες, Τρίτη, από τους διαδηλωτές.

Το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε όπως και η κατοικία του παραιτηθέντος πρωθυπουργού. Στους μαυρισμένους από τον καπνό τοίχους του πρώτου, ένα σύνθημα γραμμένο στα αγγλικά: "f**k the government".

«Ενημερώθηκα από τον επικεφαλής της ασφάλειας (του κοινοβουλίου) πως η πυρκαγιά κατέστρεψε ολόκληρη την υποδομή. Δεν έχει μείνει τίποτα», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Έκραμ Γκίρι, εκπρόσωπος της κάτω βουλής του κοινοβουλίου, από το σπίτι του στο Κατμαντού.

Διαδηλώσεις στο Νεπάλ: Στους 25 οι νεκροί - Στους δρόμους ο στρατός εν μέσω απαγόρευσης κυκλοφορίας Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
Διαδηλώσεις στο Νεπάλ: Στους 25 οι νεκροί - Στους δρόμους ο στρατός εν μέσω απαγόρευσης κυκλοφορίας Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

Άλλα κυβερνητικά κτήρια, το ανώτατο δικαστήριο και κατοικίες υπουργών, περιλαμβανομένης της ιδιωτικής κατοικίας του Όλι, πυρπολήθηκαν επίσης κατά τις χθεσινές διαδηλώσεις, με την αναταραχή να υποχωρεί μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού.

Πτήσεις αναβλήθηκαν και το αεροδρόμιο του Κατμαντού θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 6:00 μ.μ. (15:15 ώρα Ελλάδας), δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Τεθωρακισμένα περιπολούν στους εν πολλοίς έρημους δρόμους, καθώς τα καταστήματα και οι αγορές είναι κλειστά. Πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες σε διάφορες τοποθεσίες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η διαδικασία καθαρισμού των δρόμων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.

«Προσπαθούμε κατ'αρχάς να επαναφέρουμε στην ομαλότητα την κατάσταση. Είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων», είπε ο Μπάσνετ, προσθέτοντας πως κρατούμενοι έβαλαν επίσης φωτιά στη φυλακή Ντίλι Μπαζάρ του Κατμαντού προτού ο στρατός πάρει τον έλεγχο της κατάστασης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Γαλλία παραλύει από τις διαδηλώσεις – Χάος σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, οδοφράγματα και συλλήψεις

Διεθνή / Η Γαλλία παραλύει από τις διαδηλώσεις – Χάος σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, οδοφράγματα και συλλήψεις

Από το πρωί της Τετάρτης, χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν δρόμους, πλατείες και σιδηροδρομικούς σταθμούς σε πολλές πόλεις, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και οδηγώντας σε τουλάχιστον 250 συλλήψεις
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Η Λίσα Κουκ παραμένει στη θέση της διοικήτριας της FED ενώ «μάχεται» για την απομάκρυνσή της από τον Τραμπ

Διεθνή / ΗΠΑ: Η Λίσα Κουκ παραμένει στη FED ενώ θα «μάχεται» ενάντια στην απομάκρυνσή της από τον Τραμπ

Ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε προσωρινά τον Τραμπ από το να αποπέμψει την Κουκ από τη θέση της διοικήτριας της FED, έπειτα από καταγγελίες για απάτη σε στεγαστικά δάνεια
LIFO NEWSROOM
Ιράκ: Ελεύθερη έπειτα από δύο χρόνια ομηρίας η Ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοβ

Διεθνή / Ιράκ: Ελεύθερη έπειτα από δύο χρόνια ομηρίας η Ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοβ

Η Τσούρκοβ, ερευνήτρια στο επάγγελμα, είχε εξαφανιστεί στο Ιράκ το 2023 κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού - Μήνες μετά ο Νετανιάχου αποκάλυψε πως έχει απαχθεί από την Κατάιμπ Χεζμπολάχ
LIFO NEWSROOM
Ισραηλινή επιδρομή στην Ντόχα: Διεθνείς αντιδράσεις και φόβοι για τις διαπραγματεύσεις

Διεθνή / Ισραηλινή επιδρομή στην Ντόχα: Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - Φόβοι για τις διαπραγματεύσεις

Το εμιράτο «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανταποδώσει αυτή την κατάφωρη επίθεση», δήλωσε ο πρωθυπουργός του σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι.
LIFO NEWSROOM
 
 