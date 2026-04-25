Έβερεστ: Χιλιάδες άνθρωποι σε κίνδυνο, καθώς το σύστημα προειδοποίησης πλημμυρών έχει αφεθεί να σκουριάζει

Τι αναφέρουν κάτοικοι για την κατάσταση του έργου εκατομμυρίων που χρηματοδοτείται από τον ΟΗΕ για πολλά χρόνια

Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
Ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών που είχε σχεδιαστεί για να σώσει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων στην περιοχή του Έβερεστ ενδέχεται πλέον να μη λειτουργεί, παραδέχθηκαν αξιωματούχοι του Νεπάλ στο BBC, λόγω έλλειψης συντήρησης.

Η αποκάλυψη ήρθε στο φως αφού κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων Σέρπα δήλωσαν στο BBC ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία επιθεώρηση του έργου που χρηματοδοτείται από τον ΟΗΕ για πολλά χρόνια, μετά την τελευταία αποστράγγιση της επικίνδυνης παγετώδους λίμνης Imja το 2016.

Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία συντήρηση, με αποτέλεσμα οι σειρήνες προειδοποίησης να έχουν σκουριάσει, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν κλαπεί ακόμη και οι μπαταρίες τους, σύμφωνα με κατοίκους.

Παράλληλα, προβλήματα παρουσιάζει και η λήψη δορυφορικών δεδομένων που μεταδίδουν τη στάθμη του νερού της λίμνης – πληροφορία κρίσιμη για την αποστολή προειδοποιήσεων μέσω κινητών τηλεφώνων – όπως δήλωσαν αξιωματούχοι του Τμήματος Υδρολογίας και Μετεωρολογίας (Department of Hydrology and Meteorology).

Η λίμνη Imja, σε υψόμετρο άνω των 5.000 μέτρων, δεν έχει υπερχειλίσει από τότε που αποστραγγίστηκε πριν από περίπου δέκα χρόνια, όταν το βάθος της έφτανε σε σημεία τα 150 μέτρα. Τότε, στο πλαίσιο έργου ύψους 3,5 εκατ. δολαρίων, μειώθηκε κατά περίπου 3,5 μέτρα και εγκαταστάθηκε το σύστημα προειδοποίησης.

Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή και η ταχεία τήξη των παγετώνων οδηγούν στην επικίνδυνη διόγκωση παγετωνικών λιμνών στα Ιμαλάια, αυξάνοντας τον κίνδυνο καταστροφικών πλημμυρών που μπορούν να παρασύρουν οικισμούς, γέφυρες και ορειβατικές διαδρομές.

Οι απώλειες πάγου στην περιοχή Hindu Kush έχουν διπλασιαστεί από το 2000, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

«Δεν περιμένουμε να λάβουμε καμία προειδοποίηση»

Στην περιοχή του Έβερεστ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον πέντε τέτοιες πλημμύρες τα τελευταία 50 χρόνια, με τους κατοίκους να εκφράζουν έντονη ανησυχία.

«Με βάση την κατάσταση των σειρήνων, δεν περιμένουμε να λάβουμε καμία προειδοποίηση ακόμη κι αν η λίμνη Imja σπάσει», δήλωσε ο Άνγκ Νούρου Σέρπα. «Η σειρήνα στο χωριό μας σκουριάζει και γέρνει, έτοιμη να πέσει ανά πάσα στιγμή».

Κάτοικοι τονίζουν ότι, παρά τις υποσχέσεις για ετήσιους ελέγχους, δεν έχει εμφανιστεί κανείς από τις αρμόδιες αρχές. «Πηγαίνουμε κάθε χρόνο στο Κατμαντού για να ζητήσουμε συντήρηση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα», ανέφερε.

Κίνδυνος και για τους τουρίστες

Άλλοι επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο τους κατοίκους, αλλά και τους περίπου 60.000 τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή κάθε χρόνο.

Παρά τους κινδύνους, οι αρχές παραδέχονται ότι δεν έχει διατεθεί σχετικός προϋπολογισμός. «Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν οι σειρήνες λειτουργούν ή όχι», δήλωσε ο μετεωρολόγος Niraj Pradhananga.

Παρά τα προβλήματα, το United Nations Development Programme έχει εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση 36 εκατ. δολαρίων για αντίστοιχα έργα σε τέσσερις ακόμη περιοχές στο Νεπάλ.

Ωστόσο, για τους κατοίκους της περιοχής, ο φόβος παραμένει καθημερινός. «Ξοδεύτηκαν εκατομμύρια για να μας προστατεύσουν, αλλά συνεχίζουμε να ζούμε με τον φόβο για τις ζωές και τις περιουσίες μας», δήλωσε ο Nawang Thome Sherpa.

Με πληροφορίες από BBC

