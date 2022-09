Το νέο remix του «Hung Up» έχει πολύ χορό και σέξι φιλιά της Μαντόνα με την ράπερ Tokischa

Το «Hung Up on Tokischa» είναι το τελευταίο remix της Μαντόνα μετά το «Material Gworrllllllllll!» με την Saucy Santana

Η Μαντόνα έδωσε μια σύγχρονη (και σούπερ-σέξι) πνοή στο κλασικό τραγούδι «Hung Up» του 2005 και οι φανς της ξετρελάθηκαν που για ακόμη μια φορά, η βασίλισσα της ποπ απέδειξε ότι δεν την σταματάει τίποτα.

Η 64χρονη τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ για το «Hung Up on Tokischa», ένα remix της επιτυχίας «Confessions on the Dance Floor» με την ράπερ Tokischa - με την οποία η Μαντόνα φιλιέται πολλές φορές κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Στο βίντεο κλιπ, που σκηνοθέτησε η Sasha Kasiuha, η Μαντόνα με την 26χρονη Tokischa εμφανίζονται να χορεύουν κολλητά, να φιλιούνται αλλά και να προσεύχονται στη μέση ενός πάρτι.

Κομμάτια των αρχικών vocals της Μαντόνα εξακολουθούν να υπάρχουν στο remix, καθώς η Tokischa (το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Tokischa Altagracia Peralta Juárez) επιδεικνύει το ταλέντο της στη ραπ.

Η Μαντόνα μοιράστηκε ένα απόσπασμα από το βίντεο κλιπ στο Instagram.

Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο Washington Heights της Νέας Υόρκης και σύμφωνα με το Page Six, αστυνομικοί πήγαν στο σημείο και προσπάθησαν να το σταματήσουν λόγω παραπόνων για θόρυβο από ενοχλημένους γείτονες.

Το «Hung Up» που κυκλοφόρησε αρχικά στο «Confessions on the Dance Floor» της Μαντόνα το 2005, κατέκτησε την κορυφή των charts σε πολλές χώρες του κόσμου και έφτασε στο Νο. 7 του Billboard Hot 100 στις ΗΠΑ.

Το «Hung Up on Tokischa» έρχεται μετά την κυκλοφορία του «Finally Enough Love» της Μαντόνα τον περασμένο μήνα, το οποίο περιλαμβάνει remix και των 50 τραγουδιών της που έχουν βρεθεί στην κορυφή του Billboard Dance Club Songs chart.

Πριν από αυτό, είχε κυκλοφορήσει το «Material Gworrllllllll!» με την Saucy Santana - ένα remix του «Material Girl» από το 1984- αλλά και ένα remix του «Frozen», που βγήκε το 1998, με την ράπερ 070 τον περασμένο Μάρτιο.

