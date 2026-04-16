Νέο ραντεβού ΗΠΑ - Ιράν: «Αυξάνονται οι ελπίδες για το τέλος του πολέμου» λέει το Reuters

Οι εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή και οι συζητήσεις για ειρήνη στον Λίβανο - «Είμαστε αισιόδοξοι» αναφέρουν οι ΗΠΑ

The LiFO team
Φωτ.: Getty Images
Οι ελπίδες για το τέλος του πολέμου Μέση Ανατολή ενισχύονται, καθώς το Ισραήλ και ο Λίβανος εξετάζουν το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα του Reuters.

Την Πέμπτη ενισχύθηκε η αισιοδοξία ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του, με έναν βασικό μεσολαβητή από το Πακιστάν να βρίσκεται στην Τεχεράνη και την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται θετική ως προς μια συμφωνία που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε την Τετάρτη για να εξετάσει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, περισσότερο από έξι εβδομάδες μετά την έναρξη των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι συνομιλίες μεταξύ των ηγετών των εμπλεκόμενων πλευρών αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο αποτέλεσε βασικό σημείο διαφωνίας στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, μαζί με το ζήτημα των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης. Το θέμα θεωρείται κρίσιμο για το Ιράν, το οποίο είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να «σπάσει» την εκεχειρία, εάν συνεχίζονταν οι επιθέσεις στον Λίβανο.

Οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν πως συζητούν νέο διπλωματικό ραντεβού με το Ιράν

Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι η Ουάσιγκτον συζητά τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, δηλώνοντας «αισιόδοξη» για τις πιθανότητες να κλειστεί «συμφωνία», με φόντο την απειλή του Ιράν πως θα εμποδίσει την κίνηση των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα σε αντίποινα για τον αποκλεισμό των λιμανιών του από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το Ιράν από την πλευρά του, επαναβεβαίωσε την επιθυμία του να συνεχίσει να διαπραγματεύεται καθώς μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας ελπίζει να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός δυο εβδομάδων που τέθηκε σε εφαρμογή την 8η Απριλίου και να μην ξαναρχίσει ο πόλεμος, που εκτός από τις απώλειες, επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία.

«Είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες υπό τη μεσολάβηση του Πακιστάν «παραγωγικές και σε εξέλιξη».

Δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί περαιτέρω απευθείας συνομιλίες, ωστόσο εκτιμάται ότι ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εκ νέου στο Πακιστάν, σύμφωνα με την ίδια.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Από τον Πάπα στον MrBeast: η λίστα του TIME για όσους κρατούν σήμερα το βλέμμα του κόσμου

Διεθνή / Από τον Πάπα στον MrBeast: η λίστα του TIME για όσους κρατούν σήμερα το βλέμμα του κόσμου

Η φετινή λίστα του TIME με τα 100 πιο επιδραστικά πρόσωπα βάζει μαζί ηγέτες, σταρ, creators και πρόσωπα της τεχνητής νοημοσύνης. Και δείχνει ότι η επιρροή σήμερα δεν ανήκει σε έναν μόνο κόσμο, αλλά εκεί όπου συναντιούνται η εξουσία, η εικόνα και η δημόσια προσοχή.
THE LIFO TEAM
KATY PERRY ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Διεθνή / Katy Perry: «Και οι δύο είχαν πιει πάρα πολύ» λέει ο πρώην μάνατζερ του κλαμπ στη Μελβούρνη

Ο πρώην μάνατζερ του κλαμπ όπου φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό για το οποίο καταγγέλθηκε η Katy Perry, μιλώντας στο «Rolling Stone Australia», τοποθετήθηκε πρώτη φορά δημόσια για εκείνο το βράδυ
THE LIFO TEAM
ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΣ

Διεθνή / Τουρκία: Τι βρήκε η αστυνομία στο κινητό του 14χρονου δράστη που σκότωσε εννέα ανθρώπους

Συνελήφθη ο πατέρας του, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην αστυνομικός επιθεωρητής - Βίντεο από κάμερες του σχολείου δείχνουν τη στιγμή που ξεκινά η ένοπλη επίθεση
THE LIFO TEAM
ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΚΙΜ ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΝ

Διεθνή / Βόρεια Κορέα: Για «ραγδαία ενίσχυση του πυρηνικού της οπλοστασίου» προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Η Βόρεια Κορέα έχει σημειώσει «πολύ σοβαρή» πρόοδο στην ικανότητά της να αυξήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, σύμφωνα με τον επικεφαλής στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας
THE LIFO TEAM
ΜΑΡΟΥΑΝ ΜΠΑΡΓΚΟΥΤΙ ΙΣΡΑΗΛ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Διεθνή / Μαρουάν Μπαργκούτι: Σε κίνδυνο ο Παλαιστίνιος ηγέτης λόγω «αυξανόμενης κακομεταχείρισης» στις φυλακές του Ισραήλ

Ο «Μαντέλα της Παλαιστίνης» υπέστη πρόσφατα τρεις επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και μια επίθεση κατά την οποία οι δεσμοφύλακες έβαλαν ένα σκυλί να του ορμήξει, σύμφωνα με τον δικηγόρο του
THE LIFO TEAM
ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΛΟΑΤΚΙ+

Διεθνή / Ουγγαρία: Η «σιωπή» του Πέτερ Μαγιάρ για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας προκαλεί ανησυχία

Στην εκστρατεία που του χάρισε τη νίκη, ο νεοεκλεγείς Ούγγρος πρωθυπουργός εστίασε σε αρκετά βασικά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα του, αφήνοντας ωστόσο «απ' έξω» τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
THE LIFO TEAM
 
 