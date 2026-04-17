Τραμπ: «Θα ανακτήσουμε μαζί με το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο και θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με το Ιράν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου και τη μεταφορά του πίσω στις ΗΠΑ.

«Θα το κάνουμε μαζί. Θα πάμε στο Ιράν, με το πάσο μας, θα κατεβούμε και θα αρχίσουμε τις ανασκαφές με βαριά μηχανήματα... Θα το φέρουμε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης. Έκανε λόγο χαρακτηριστικά για «πυρηνική σκόνη» και πρόσθεσε ότι αυτή θα ανακτηθεί «πολύ σύντομα».

Η αναφορά του Τραμπ στην «πυρηνική σκόνη» αφορά αυτό που θεωρεί ότι έχει απομείνει μετά τους βομβαρδισμούς των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους.

Πιστεύεται ότι το Ιράν διαθέτει πάνω από 900 λίβρες ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%. Το ζήτημα του πυρηνικού του προγράμματος αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα σημεία στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι βασικός λόγος της σύγκρουσης ήταν η αποτροπή του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Το Ιράν υποστηρίζει ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου - μια διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για καύσιμο σε πυρηνικούς σταθμούς είτε για πυρηνικά όπλα, ανάλογα με τον βαθμό - γίνεται αποκλειστικά για ειρηνική, πολιτική χρήση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, εμφανώς ενθουσιασμένος με την προοπτική μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία.

«Πιστεύω ότι η συμφωνία θα προχωρήσει πολύ γρήγορα. Έχουμε πολύ καλή σχέση με το Ιράν», είπε.

Πρόσθεσε ότι θα χρειαστούν περισσότερες συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας και ότι αυτές πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν «το Σαββατοκύριακο». Είπε επίσης ότι «ίσως» επισκεφθεί το Ισλαμαμπάντ μόλις επιτευχθεί συμφωνία, χωρίς όμως να έχει λάβει ακόμη απόφαση.

Επίσης ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με το Ιράν για την απομάκρυνση ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ.

Απαντώντας σε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη δυνατότητα μιας συμφωνίας ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά ουρανίου, ο Τραμπ δήλωσε: «Είναι εντελώς ψευδές. Δεν ανταλλάσσονται χρήματα».

Διαψεύδει το Ιράν

Το Ιράν, από την πλευρά του, διέψευσε απόψε ότι δέχτηκε να μεταφερθούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου σε άλλη χώρα.

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν δεν θα μεταφερθεί πουθενά. Ακριβώς όπως και το ιρανικό έδαφος είναι ιερό για εμάς, έτσι και το ζήτημα αυτό έχει μεγάλη σημασία» για τους Ιρανούς, είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Με πληροφορίες από Reuters