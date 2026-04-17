Τραμπ: «Θα ανακτήσουμε μαζί με το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο και θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ»

Η απάντηση του Ιράν

The LiFO team
Φωτογραφία: EPA
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με το Ιράν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου και τη μεταφορά του πίσω στις ΗΠΑ.

«Θα το κάνουμε μαζί. Θα πάμε στο Ιράν, με το πάσο μας, θα κατεβούμε και θα αρχίσουμε τις ανασκαφές με βαριά μηχανήματα... Θα το φέρουμε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης. Έκανε λόγο χαρακτηριστικά για «πυρηνική σκόνη» και πρόσθεσε ότι αυτή θα ανακτηθεί «πολύ σύντομα».

Η αναφορά του Τραμπ στην «πυρηνική σκόνη» αφορά αυτό που θεωρεί ότι έχει απομείνει μετά τους βομβαρδισμούς των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους.

Πιστεύεται ότι το Ιράν διαθέτει πάνω από 900 λίβρες ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%. Το ζήτημα του πυρηνικού του προγράμματος αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα σημεία στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι βασικός λόγος της σύγκρουσης ήταν η αποτροπή του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Το Ιράν υποστηρίζει ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου - μια διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για καύσιμο σε πυρηνικούς σταθμούς είτε για πυρηνικά όπλα, ανάλογα με τον βαθμό - γίνεται αποκλειστικά για ειρηνική, πολιτική χρήση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, εμφανώς ενθουσιασμένος με την προοπτική μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία.

«Πιστεύω ότι η συμφωνία θα προχωρήσει πολύ γρήγορα. Έχουμε πολύ καλή σχέση με το Ιράν», είπε.

Πρόσθεσε ότι θα χρειαστούν περισσότερες συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας και ότι αυτές πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν «το Σαββατοκύριακο». Είπε επίσης ότι «ίσως» επισκεφθεί το Ισλαμαμπάντ μόλις επιτευχθεί συμφωνία, χωρίς όμως να έχει λάβει ακόμη απόφαση.

Επίσης ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με το Ιράν για την απομάκρυνση ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ.

Απαντώντας σε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τη δυνατότητα μιας συμφωνίας ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά ουρανίου, ο Τραμπ δήλωσε: «Είναι εντελώς ψευδές. Δεν ανταλλάσσονται χρήματα».

Διαψεύδει το Ιράν

Το Ιράν, από την πλευρά του, διέψευσε απόψε ότι δέχτηκε να μεταφερθούν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου σε άλλη χώρα.

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν δεν θα μεταφερθεί πουθενά. Ακριβώς όπως και το ιρανικό έδαφος είναι ιερό για εμάς, έτσι και το ζήτημα αυτό έχει μεγάλη σημασία» για τους Ιρανούς, είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Με πληροφορίες από Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΑΡΟΝ ΟΣΜΠΟΡΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ TOMMY ROBINSON

Διεθνή / Σάρον Όσμπορν: Σφοδρές αντιδράσεις για τη στήριξη της στον ακροδεξιό Τόμι Ρόμπινσον

Ο Robinson είναι γνωστός στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις σκληρές αντιμεταναστευτικές του θέσεις και τη δράση του στον ακροδεξιό χώρο, ενώ έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη
THE LIFO TEAM
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Διεθνή / Η ΕΕ καθησυχάζει για τα καύσιμα αεροσκαφών μετά τις ανησυχίες των τελευταίων ημερών

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ

Διεθνή / Reuters: Θα καθυστερήσουν οι αποστολές αμερικανικών όπλων στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στο Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι αποδίδουν μέρος της πίεσης στα αποθέματα στο γεγονός ότι ευρωπαϊκές χώρες δεν συνέβαλαν στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
THE LIFO TEAM
ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Η Ευρώπη επιταχύνει τα σχέδιά της για ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ - Όσα δήλωσαν οι ηγέτες των χωρών

Στη συνάντησή τους στο Παρίσι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι ενδέχεται να εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για μια αμυντική αποστολή, παρά το γεγονός ότι το Ιράν δήλωσε πως ανοίγει πλήρως τη θαλάσσια δίοδο
THE LIFO TEAM
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ BREXIT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διεθνή / Brexit: Πάνω από τους μισούς Βρετανούς υποστηρίζουν την επανένταξη στην ΕΕ, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα

Η αυξανόμενη στήριξη των Βρετανών για επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρνει το Εργατικό Κόμμα αντιμέτωπο με πολιτικά διλήμματα, καθώς η «προσεκτική στάση» του κινδυνεύει να του κοστίσει σε ψηφοφόρους
THE LIFO TEAM
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗ

Διεθνή / Η Ευρώπη «αποφασίζει» για τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τους Αμερικανούς: Τι προτείνουν Μακρόν και Στάρμερ

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί άμεση προτεραιότητα, κυρίως με δεδομένες τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις που ο πόλεμος
THE LIFO TEAM
Γιατί ο Ζόχραν Μαμντάνι δεν θα πάει στο Met Gala

Ειδήσεις / Γιατί ο Ζόχραν Μαμντάνι δεν θα πάει στο Met Gala

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι ούτε ο ίδιος ούτε η σύζυγός του, Ράμα Ντουάτζι, θα παραστούν στο φετινό Met Gala. Η απόφασή του έρχεται σε μια στιγμή που ο Μαμντάνι επιμένει δημόσια στο κόστος ζωής και στη φορολόγηση των πολύ πλούσιων.
THE LIFO TEAM
 
 