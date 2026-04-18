Ιράν: Άνοιξε μέρος του εναέριου χώρου για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης

Ο εναέριος χώρος του Ιράν άνοιξε εν μέρει σήμερα το πρωί και επετράπησαν ξανά διεθνείς πτήσεις πάνω από το ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Οι εναέριοι διάδρομοι στο ανατολικό τμήμα της χώρας είναι ανοιχτοί για διεθνείς πτήσεις» και πολλά αεροδρόμια άνοιξαν ξανά στις 7:00 π.μ. (6:30 π.μ. ώρα Ελλάδας), τόνισε η Υπηρεσία, επικαλούμενη NOTAM προς τους πιλότους παγκοσμίως, μια κίνηση που έρχεται στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης αεροσκαφών FlightRadar24, λίγο πριν τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδας, κανένα αεροσκάφος δεν πετούσε ακόμη πάνω από το Ιράν, το οποίο έκλεισε τον εναέριο χώρο του στις 28 Φεβρουαρίου, μέρα έναρξης του ισραηλινο-αμερικανικού πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νηοπομπή δεξαμενόπλοιων αναχωρεί από τον Κόλπο

Μια νηοπομπή πετρελαιοφόρων εθεάθη σήμερα να αναχωρεί από τον Κόλπο και να διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Η νηοπομπή αποτελείται από τέσσερα πλοία μεταφοράς υγραερίου και από δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και χημικών.

Περισσότερα δεξαμενόπλοια ακολουθούν από τον Κόλπο, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic.

Δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίς σήμερα πρωί Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) ότι ενδέχεται να τερματίσει την εκεχειρία με το Ιράν, εκτός αν επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μέχρι την Τετάρτη.

«Ίσως να μην την παρατείνω, αλλά ο αποκλεισμός (στα ιρανικά λιμάνια) θα παραμείνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από το Φοίνιξ.

«Υπάρχει λοιπόν αποκλεισμός και δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξανά βόμβες».