TV & MEDIA
TV & Media

Έλενα Χριστοπούλου: «Για να μην φαγωθούμε, εγώ αποσύρθηκα από το GNTM»

Η γνωστή μάνατζερ μοντέλων μίλησε ανοιχτά για την τηλεοπτική της πορεία και τις συνεργασίες της σε διάφορα προγράμματα

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. Έλενα Χριστοπούλου / Glomex
Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε ανοιχτά για την τηλεοπτική της πορεία και τις συνεργασίες της σε διάφορα προγράμματα, στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Το βράδυ της Παρασκευής, η Έλενα Χριστοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, όπου μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι θα επαναλάμβανε όλες τις τηλεοπτικές της δουλειές.

Αναφερόμενη ειδικά στο GNTM, τόνισε ότι για δύο χρόνια είχε πολύ καλή συνεργασία και δεν υπήρχαν εντάσεις, ωστόσο στη συνέχεια επέλεξε να αποχωρήσει ώστε να αποφύγει πιθανές συγκρούσεις.

Πρόσθεσε δε, πως μετά την αποχώρησή της συμμετείχε στο My Style Rocks, σημειώνοντας ότι γενικά προτιμά ήρεμες συνεργασίες και δεν την ενδιαφέρουν οι εντάσεις στην τηλεόραση.

Έλενα Χριστοπούλου: «Όλα θα τα έκανα πάλι γιατί έχω περάσει παντού ωραία»

«Δεν θέλω να είμαι απόλυτη και να μην έκανα ξανά εκπομπή που συμμετείχα, θα τις έκανα», ανέφερε αρχικά η γνωστή μάνατζερ μοντέλων.

«Όλα θα τα έκανα πάλι γιατί έχω περάσει παντού ωραία. Και στο Ελλάδα έχεις ταλέντο με τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Κρυσταλλία έχουμε περάσει φανταστικά και στο GNTM έχω περάσει φανταστικά», συνέχισε.

«Στο GNTM εγώ δεν τρωγόμουν με κανέναν δυο χρόνια. Δυο χρόνια έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Μετά, για να μην φαγωθώ και για να μην φαγωθούμε, εγώ αποσύρθηκα», συμπλήρωσε.

«Και ήρθα για να κάνω το My Style Rocks. Οπότε όλες οι εμπειρίες είναι πολύ ωραίες τηλεοπτικά. Δεν έχω δηλαδή μανούρες και, αν υπάρχει μανούρα, δεν με ενδιαφέρει να μπω μέσα», κατέληξε.

 
Από τον Πάπα στον MrBeast: η λίστα του TIME για όσους κρατούν σήμερα το βλέμμα του κόσμου

Διεθνή / Από τον Πάπα στον MrBeast: η λίστα του TIME για όσους κρατούν σήμερα το βλέμμα του κόσμου

Η φετινή λίστα του TIME με τα 100 πιο επιδραστικά πρόσωπα βάζει μαζί ηγέτες, σταρ, creators και πρόσωπα της τεχνητής νοημοσύνης. Και δείχνει ότι η επιρροή σήμερα δεν ανήκει σε έναν μόνο κόσμο, αλλά εκεί όπου συναντιούνται η εξουσία, η εικόνα και η δημόσια προσοχή.
THE LIFO TEAM
METAL GEAR SOLID SONY ΤΑΙΝΙΑ

TV & Media / Metal Gear Solid: Η Sony ετοιμάζει ταινία με το βιντεοπαιχνίδι - Ποιοι θα τη σκηνοθετήσουν

«Ως μακροχρόνιοι θαυμαστές του παιχνιδιού, είμαστε ενθουσιασμένοι και νιώθουμε τιμή που θα φέρουμε στη ζωή τους εμβληματικούς χαρακτήρες και τον αξέχαστο κόσμο του Hideo Kojima», δήλωσαν οι δύο σκηνοθέτες
THE LIFO TEAM
Η Αννα Γουίντουρ ξαναπαίρνει το Devil Wears Prada στα χέρια της

Διεθνή / Για σένανε μπορώ τη Vogue να προδώσω: όταν η Άννα Γουίντουρ συνάντησε ξανά τη Μιράντα Πρίστλι

Η Vogue ενώνει στο εξώφυλλο του Μαΐου της Vogue την Άννα Γουίντουρ και τη Μέριλ Στριπ, λίγο πριν από το The Devil Wears Prada 2 και το Met Gala, ξαναφέρνοντας στο προσκήνιο τον μύθο που συνοδεύει την ταινία εδώ και είκοσι χρόνια.
THE LIFO TEAM
WARNER BROS PARAMOUNT SKYDANCE

TV & Media / Η Paramount Skydance εξασφαλίζει $24 δισ. από κεφάλαια της Μέσης Ανατολής για τη συμφωνία με τη Warner Bros

Το υπέρογκο ποσό μειώνει παράλληλα τη συνεισφορά που θα χρειαστεί να καταβάλει ο Λάρι Έλισον, ενώ η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών αναμένει την έγκριση ρυθμιστικών αρχών και ειδική ψηφοφορία μετόχων
THE LIFO TEAM
Η Jessica Lange γύρισε στο American Horror Story και το Murder House πλανάται ξανά από πάνω της

TV & Media / Η Τζέσικα Λανγκ γύρισε στο American Horror Story και το Murder House πλανάται ξανά από πάνω της

Η θρυλική ηθοποιός επιστρέφει επίσημα στο American Horror Story για τη 13η σεζόν, με την παραγωγή να δημοσιεύει τις πρώτες φωτογραφίες από το γύρισμα και να επιβεβαιώνει ότι τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει.
THE LIFO TEAM
ΑΡΗΣ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ

TV & Media / Άρης Μουγκοπέτρος: «Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά αυτή τη στιγμή»

Ο μουσικός σχεδόν ένα χρόνο μετά το ατύχημα που του στοίχισε δύο δάχτυλα μίλησε στην εκπομπή «Αυτοψία» για τους λόγους που απέσυρε τις κατηγορίες εναντίον του ατόμου που του έδωσε την κροτίδα αλλά και για την οικονομική του κατάσταση
THE LIFO TEAM
 
 