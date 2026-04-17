ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Εταιρεία στην Κένυα που συνεργάζεται με τη Meta απολύει πάνω από 1.000 εργαζόμενους

Η εταιρεία παρείχε υπηρεσίες εποπτείας περιεχομένου και εκπαίδευσης μοντέλων ΑΙ για λογαριασμό της Meta

META ΚΕΝΥΑ AI Facebook Twitter
Φωτ.: EPA, αρχείου
0

Περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι χαμηλών αποδοχών στην Κένυα απολύθηκαν αιφνιδιαστικά από εταιρεία που συνεργάζεται με τη Meta, σε μια εξέλιξη που, σύμφωνα με οργανώσεις, αναδεικνύει την ευάλωτη θέση των εργαζομένων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στον παγκόσμιο Νότο.

Οι απολύσεις ανακοινώθηκαν από την εταιρεία Sama, με έδρα το Ναϊρόμπι, η οποία παρείχε υπηρεσίες εποπτείας περιεχομένου και εκπαίδευσης μοντέλων ΑΙ για λογαριασμό της Meta. Η εταιρεία ανέφερε ότι η απόφαση συνδέεται με τη λήξη της συνεργασίας από την πλευρά της αμερικανικής πλατφόρμας.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από καταγγελίες ότι εργαζόμενοι που ασχολούνταν με την επισημείωση δεδομένων κλήθηκαν να παρακολουθήσουν βίντεο που είχαν καταγραφεί από τα «έξυπνα» γυαλιά της εταιρείας, στα οποία εμφανίζονταν ιδιωτικές στιγμές χρηστών.

Σύμφωνα με την οργάνωση Oversight Lab, οι εργαζόμενοι έλαβαν προειδοποίηση μόλις έξι ημερών και εξετάζουν νομικές ενέργειες.

Οι απολύσεις ακολουθούν προηγούμενο κύμα μαζικών περικοπών προσωπικού στη Sama, που αφορούσε εργαζόμενους στην εποπτεία περιεχομένου για τη Meta. Μετά από εκείνη τη φάση, 140 εργαζόμενοι είχαν καταθέσει αγωγή, καταγγέλλοντας σοβαρά ψυχικά προβλήματα, όπως μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη και άγχος, λόγω της έκθεσής τους σε ακραίο περιεχόμενο.

Η Meta είχε ήδη διακόψει προσωρινά τη συνεργασία με τη Sama τον προηγούμενο μήνα, μετά τις αποκαλύψεις για τη διαχείριση υλικού από τα «έξυπνα» γυαλιά Ray-Ban smart glasses, τα οποία χρησιμοποιεί συχνά και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Mark Zuckerberg.

Σε ανακοίνωσή της, η Meta υποστήριξε ότι «οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι ιδιωτικά για τους χρήστες» και ότι η ανθρώπινη αξιολόγηση περιεχομένου γίνεται με τη συγκατάθεσή τους για τη βελτίωση των υπηρεσιών. Παράλληλα, ανέφερε ότι αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με τη Sama επειδή «δεν πληροί τα πρότυπά μας».

Οι απολύσεις σημειώνονται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης για τη Meta, καθώς πρόσφατα δικαστήριο στο Λος Άντζελες έκρινε ότι η εταιρεία σχεδίασε σκόπιμα εθιστικά προϊόντα κοινωνικής δικτύωσης, συμβάλλοντας στη βλάβη ανήλικης χρήστριας.

Από την πλευρά της, η Sama ανέφερε ότι «αναγνωρίζει τον αντίκτυπο στους εργαζομένους» και ότι παρέχει στήριξη στους απολυμένους, τονίζοντας ότι προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, πλήρη ιατρική κάλυψη και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.

Η Oversight Lab χαρακτήρισε τις απολύσεις «σοκαριστικές» και «καταστροφικές», υποστηρίζοντας ότι η υφιστάμενη λειτουργία του κλάδου βλάπτει τους εργαζόμενους και την οικονομία.

Πρώην εργαζόμενη της Sama, η Καούνα Μαλγκουί, δήλωσε ότι το ζήτημα δεν αφορά μία μόνο εταιρεία, αλλά αντανακλά τον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας βιομηχανίας ΑΙ. «Η ισχύς βρίσκεται στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, ενώ το ρίσκο μεταφέρεται προς τα κάτω, στους εργαζόμενους που έχουν τη μικρότερη προστασία και τη μεγαλύτερη έκθεση», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πάνω από 140 συντονιστές του Facebook μηνύουν τη Meta - Διαγνώστηκαν με σοβαρή μετατραυματική διαταραχή

Διεθνή / Πάνω από 140 συντονιστές του Facebook διαγνώστηκαν με σοβαρή μετατραυματική διαταραχή

Οι υπάλληλοι στην Κένυα εργάζονταν 8-10 ώρες ημερησίως και διαγνώστηκαν με μετατραυματικό στρες (PTSD), γενικευμένη αγχώδη διαταραχή (GAD) και μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (MDD) - Μηνύουν τη Meta
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΑΡΟΝ ΟΣΜΠΟΡΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ TOMMY ROBINSON

Διεθνή / Σάρον Όσμπορν: Σφοδρές αντιδράσεις για τη στήριξη της στον ακροδεξιό Τόμι Ρόμπινσον

Ο Robinson είναι γνωστός στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις σκληρές αντιμεταναστευτικές του θέσεις και τη δράση του στον ακροδεξιό χώρο, ενώ έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη
THE LIFO TEAM
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Διεθνή / Η ΕΕ καθησυχάζει για τα καύσιμα αεροσκαφών μετά τις ανησυχίες των τελευταίων ημερών

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ

Διεθνή / Reuters: Θα καθυστερήσουν οι αποστολές αμερικανικών όπλων στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στο Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι αποδίδουν μέρος της πίεσης στα αποθέματα στο γεγονός ότι ευρωπαϊκές χώρες δεν συνέβαλαν στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
THE LIFO TEAM
ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Η Ευρώπη επιταχύνει τα σχέδιά της για ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ - Όσα δήλωσαν οι ηγέτες των χωρών

Στη συνάντησή τους στο Παρίσι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι ενδέχεται να εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για μια αμυντική αποστολή, παρά το γεγονός ότι το Ιράν δήλωσε πως ανοίγει πλήρως τη θαλάσσια δίοδο
THE LIFO TEAM
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ BREXIT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διεθνή / Brexit: Πάνω από τους μισούς Βρετανούς υποστηρίζουν την επανένταξη στην ΕΕ, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα

Η αυξανόμενη στήριξη των Βρετανών για επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρνει το Εργατικό Κόμμα αντιμέτωπο με πολιτικά διλήμματα, καθώς η «προσεκτική στάση» του κινδυνεύει να του κοστίσει σε ψηφοφόρους
THE LIFO TEAM
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗ

Διεθνή / Η Ευρώπη «αποφασίζει» για τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τους Αμερικανούς: Τι προτείνουν Μακρόν και Στάρμερ

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί άμεση προτεραιότητα, κυρίως με δεδομένες τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις που ο πόλεμος
THE LIFO TEAM
Γιατί ο Ζόχραν Μαμντάνι δεν θα πάει στο Met Gala

Ειδήσεις / Γιατί ο Ζόχραν Μαμντάνι δεν θα πάει στο Met Gala

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι ούτε ο ίδιος ούτε η σύζυγός του, Ράμα Ντουάτζι, θα παραστούν στο φετινό Met Gala. Η απόφασή του έρχεται σε μια στιγμή που ο Μαμντάνι επιμένει δημόσια στο κόστος ζωής και στη φορολόγηση των πολύ πλούσιων.
THE LIFO TEAM
 
 