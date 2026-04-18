Η Ρις Γουίδερσπουν λέει ότι είναι ώρα οι γυναίκες να μάθουν AI

Η Ρις Γουίδερσπουν κάλεσε δημόσια τις γυναίκες να αρχίσουν να μαθαίνουν τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι είναι ώρα να εξοικειωθούν με τα εργαλεία της και να μη μείνουν πίσω. Η τοποθέτησή της έρχεται ενώ και άλλες σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Σάντρα Μπούλοκ, μιλούν πιο ανοιχτά για μια πιο πρακτική σχέση με το AI.

φωτογραφία: Philip Montgomery
Η Ρις Γουίδερσπουν μπήκε στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη με ένα απλό μήνυμα: οι γυναίκες πρέπει να αρχίσουν να τη μαθαίνουν. Σε βίντεο που ανέβασε στα social media είπε πως «είναι ώρα» να εξοικειωθούν με τα εργαλεία του AI, ώστε να μη μείνουν πίσω από μια αλλαγή που ήδη επηρεάζει τον τρόπο που δουλεύουμε και οργανώνουμε την καθημερινότητά μας.

Οπως εξήγησε, η αφορμή ήταν μια κουβέντα σε μια λέσχη βιβλίου με δέκα γυναίκες. Μόνο τρεις της είπαν ότι χρησιμοποιούν AI και μόνο μία ένιωθε ότι ξέρει πραγματικά πώς να το αξιοποιεί. Από αυτό, η Γουίδερσπουν κατέληξε ότι πολλές γυναίκες κινδυνεύουν να χάσουν έδαφος, αν δεν αρχίσουν από τώρα να εξοικειώνονται με τα νέα εργαλεία.

Στο βίντεό της δεν μίλησε σαν ειδικός της τεχνολογίας, αλλά σαν κάποια που προσπαθεί να καταλάβει έγκαιρα τι αλλάζει. Είπε ότι θέλει να μαθαίνει βήμα βήμα και να μοιράζεται όσα ανακαλύπτει, ώστε αυτή η γνώση να μη μείνει στα χέρια λίγων.


Η παρέμβασή της δεν έρχεται μόνη. Λίγες μέρες νωρίτερα, η Σάντρα Μπούλοκ είχε πει ότι το Χόλιγουντ πρέπει να καταλάβει την τεχνητή νοημοσύνη και να δει πώς μπορεί να τη χρησιμοποιήσει δημιουργικά, χωρίς να κλείνει τα μάτια στους κινδύνους της.

Μαζί, οι δύο δηλώσεις δείχνουν κάτι αρκετά καθαρό: στο Χόλιγουντ η κουβέντα για το AI δεν γίνεται πια μόνο με φόβο. Αρχίζει να περνά και στη λογική της εξοικείωσης, της χρήσης και της προσαρμογής.

 

Με στοιχεία από Deadline, Entertainment Weekly, Variety, TheWrap

