Γνωστός ράπερ συνελήφθη από μέλη της ΟΠΚΕ

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Κοζάνη, όπου μετέβη για επαγγελματικές υποχρεώσεις

Φωτ. αρχείου / EUROKINISSI
Στη σύλληψη γνωστού ράπερ προχώρησαν οι Αρχές, το βράδυ της Παρασκευής στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γνωστός ράπερ συνελήφθη στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού, κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου από άνδρες της ΟΠΚΕ.

Σημειώνεται πως ο ράπερ κατευθυνόταν προς περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Κοζάνη, για επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Κατά τον έλεγχο ωστόσο, φέρεται να βρέθηκαν στο όχημά του περίπου 7 έως 8 γραμμάρια κοκαΐνης, με τις αρχές να προχωρούν άμεσα στη σύλληψή του.

Μαζί του συνελήφθη και ένα ακόμη άτομο που επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από kozanimedia.gr

