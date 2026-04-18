Γνωστός ράπερ συνελήφθη από μέλη της ΟΠΚΕ

Στη σύλληψη γνωστού ράπερ προχώρησαν οι Αρχές, το βράδυ της Παρασκευής στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γνωστός ράπερ συνελήφθη στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού, κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου από άνδρες της ΟΠΚΕ.

Σημειώνεται πως ο ράπερ κατευθυνόταν προς περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Κοζάνη, για επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Κατά τον έλεγχο ωστόσο, φέρεται να βρέθηκαν στο όχημά του περίπου 7 έως 8 γραμμάρια κοκαΐνης, με τις αρχές να προχωρούν άμεσα στη σύλληψή του.

Μαζί του συνελήφθη και ένα ακόμη άτομο που επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από kozanimedia.gr

