Ιράν: Δηλώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «ανοιχτά» αλλά σημειώνεται περιορισμένη κίνηση πλοίων

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης καταγράφεται περιορισμένη κίνηση πλοίων - Δείτε timelapse

ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΗΠΑ
Φωτ. Getty Images
Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει για τα εμπορικά πλοία, υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις, την ώρα που παραμένουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η διέλευση είναι πραγματικά ασφαλής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ μπορούν να διέρχονται από καθορισμένες «ασφαλείς διαδρομές», στο πλαίσιο της προσωρινής εκεχειρίας.

Ωστόσο, η ναυσιπλοΐα παραμένει περιορισμένη, με στοιχεία παρακολούθησης να δείχνουν ελάχιστη κίνηση στην περιοχή.

Στενά του Ορμούζ: Αβεβαιότητα παρά τις ανακοινώσεις

Παρά τις δηλώσεις του Ιράν, διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισμοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

Ειδικοί τονίζουν ότι δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως αν η διέλευση είναι ασφαλής, ενώ η απειλή για νάρκες και επιθέσεις εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι τα μέτρα θα συνεχιστούν έως ότου επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης.

Παράλληλα, εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των συνομιλιών, σημειώνοντας ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών δεν είναι μεγάλες.

Στο εσωτερικό του Ιράν, οι δηλώσεις για το «άνοιγμα» των Στενών προκάλεσαν αντιδράσεις, με ορισμένα μέσα ενημέρωσης να ζητούν διευκρινίσεις, ενώ αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι, όσο συνεχίζεται ο αποκλεισμός, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη.




Στενά του Ορμούζ: Παγκόσμιες επιπτώσεις και εύθραυστη ισορροπία

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η πρόσφατη ένταση είχε οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας και έντονες αναταράξεις στις αγορές.

Αν και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση του Ιράν, η αβεβαιότητα παραμένει. Ειδικοί εκτιμούν ότι, χωρίς σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες θα συνεχίσουν να αποφεύγουν τη διέλευση.

Στο μεταξύ, διεθνείς πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Με πληροφορίες από BBC

ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Η Ευρώπη επιταχύνει τα σχέδιά της για ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ - Όσα δήλωσαν οι ηγέτες των χωρών

Στη συνάντησή τους στο Παρίσι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι ενδέχεται να εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για μια αμυντική αποστολή, παρά το γεγονός ότι το Ιράν δήλωσε πως ανοίγει πλήρως τη θαλάσσια δίοδο
ΣΑΡΟΝ ΟΣΜΠΟΡΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ TOMMY ROBINSON

Διεθνή / Σάρον Όσμπορν: Σφοδρές αντιδράσεις για τη στήριξη της στον ακροδεξιό Τόμι Ρόμπινσον

Ο Robinson είναι γνωστός στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις σκληρές αντιμεταναστευτικές του θέσεις και τη δράση του στον ακροδεξιό χώρο, ενώ έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Διεθνή / Η ΕΕ καθησυχάζει για τα καύσιμα αεροσκαφών μετά τις ανησυχίες των τελευταίων ημερών

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ

Διεθνή / Reuters: Θα καθυστερήσουν οι αποστολές αμερικανικών όπλων στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στο Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι αποδίδουν μέρος της πίεσης στα αποθέματα στο γεγονός ότι ευρωπαϊκές χώρες δεν συνέβαλαν στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Η Ευρώπη επιταχύνει τα σχέδιά της για ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ - Όσα δήλωσαν οι ηγέτες των χωρών

Στη συνάντησή τους στο Παρίσι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι ενδέχεται να εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για μια αμυντική αποστολή, παρά το γεγονός ότι το Ιράν δήλωσε πως ανοίγει πλήρως τη θαλάσσια δίοδο
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ BREXIT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διεθνή / Brexit: Πάνω από τους μισούς Βρετανούς υποστηρίζουν την επανένταξη στην ΕΕ, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα

Η αυξανόμενη στήριξη των Βρετανών για επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρνει το Εργατικό Κόμμα αντιμέτωπο με πολιτικά διλήμματα, καθώς η «προσεκτική στάση» του κινδυνεύει να του κοστίσει σε ψηφοφόρους
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗ

Διεθνή / Η Ευρώπη «αποφασίζει» για τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τους Αμερικανούς: Τι προτείνουν Μακρόν και Στάρμερ

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί άμεση προτεραιότητα, κυρίως με δεδομένες τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις που ο πόλεμος
