Σάρον Όσμπορν: Σφοδρές αντιδράσεις για τη στήριξη της στον ακροδεξιό Τόμι Ρόμπινσον

Ο Robinson είναι γνωστός στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις σκληρές αντιμεταναστευτικές του θέσεις και τη δράση του στον ακροδεξιό χώρο, ενώ έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη

Η Σάρον Όσμπορν / Φωτ.: EPA, αρχείου
Η βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Centrepoint ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη συνεργασία της με τη χήρα Ozzy Osbourne, Sharon, μετά τη δημόσια στήριξή της σε συγκέντρωση που διοργανώνει ο ακροδεξιός ακτιβιστής Tommy Robinson.

Η Osbourne άφησε να εννοηθεί ότι θα συμμετάσχει στη διαδήλωση στο Λονδίνο, απαντώντας σε σχετική ανάρτηση με το σχόλιο «θα τα πούμε στην πορεία». Η κινητοποίηση προωθείται από τον Robinson, κατά κόσμον Στίβεν Γιαξλεϊ-Λένον, ο οποίος χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καλέσει σε συμμετοχή στο λεγόμενο «unite the kingdom».

Ο Robinson είναι γνωστός στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις σκληρές αντιμεταναστευτικές του θέσεις και τη δράση του στον ακροδεξιό χώρο, ενώ έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Οι δημόσιες παρεμβάσεις και οι κινητοποιήσεις που οργανώνει προκαλούν συχνά έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η Centrepoint τόνισε ότι «τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν συνάδουν με τις αξίες μας». Η οργάνωση υπογράμμισε ότι στηρίζει νέους ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας ή εθνοτικής ταυτότητας και ότι η κοινωνία πρέπει να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες χωρίς φόβο και αποκλεισμούς.

Η φιλανθρωπική οργάνωση διευκρίνισε επίσης ότι η Osbourne δεν αποτελεί μόνιμη πρέσβειρα, αλλά είχε συνεργαστεί πρόσφατα στο πλαίσιο καμπάνιας συγκέντρωσης πόρων μέσω της πλατφόρμας Omaze. «Δεν υπάρχει πρόθεση συνέχισης της συνεργασίας στο μέλλον», ανέφερε.

Η στήριξη της Όσμπορν έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τον Ρόμπινσον, ο οποίος την προέβαλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η προηγούμενη συγκέντρωση «unite the kingdom», τον Σεπτέμβριο, συγκέντρωσε πάνω από 100.000 άτομα και θεωρείται η μεγαλύτερη ακροδεξιά κινητοποίηση του είδους της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην ίδια εκδήλωση συμμετείχαν ομιλητές που συνδέονται με ακραίους χώρους, ενώ παρέμβαση έκανε εξ αποστάσεως και ο Elon Musk, προκαλώντας αντιδράσεις από την κυβέρνηση για τη χρήση «επικίνδυνης και εμπρηστικής ρητορικής».

«Είτε επιλέξετε τη βία είτε όχι, η βία έρχεται προς το μέρος σας. Ή θα αντιδράσετε ή θα πεθάνετε — αυτή είναι η αλήθεια, νομίζω», είχε πει ο Μασκ στο πλήθος. 

Η φετινή συγκέντρωση έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση, καθώς η Metropolitan Police κατηγορείται ότι αντιμετωπίζει ευνοϊκά τη συγκεκριμένη διαδήλωση σε σχέση με φιλοπαλαιστινιακή κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί την ίδια ημέρα. Η αστυνομία απάντησε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση ζητήματα ασφάλειας και όχι πολιτικές τοποθετήσεις.

Η Osbourne δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει δημόσια τις αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από Guardian

 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Διεθνή / Η ΕΕ καθησυχάζει για τα καύσιμα αεροσκαφών μετά τις ανησυχίες των τελευταίων ημερών

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ

Διεθνή / Reuters: Θα καθυστερήσουν οι αποστολές αμερικανικών όπλων στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στο Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι αποδίδουν μέρος της πίεσης στα αποθέματα στο γεγονός ότι ευρωπαϊκές χώρες δεν συνέβαλαν στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
THE LIFO TEAM
ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Η Ευρώπη επιταχύνει τα σχέδιά της για ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ - Όσα δήλωσαν οι ηγέτες των χωρών

Στη συνάντησή τους στο Παρίσι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι ενδέχεται να εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για μια αμυντική αποστολή, παρά το γεγονός ότι το Ιράν δήλωσε πως ανοίγει πλήρως τη θαλάσσια δίοδο
THE LIFO TEAM
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ BREXIT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διεθνή / Brexit: Πάνω από τους μισούς Βρετανούς υποστηρίζουν την επανένταξη στην ΕΕ, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα

Η αυξανόμενη στήριξη των Βρετανών για επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρνει το Εργατικό Κόμμα αντιμέτωπο με πολιτικά διλήμματα, καθώς η «προσεκτική στάση» του κινδυνεύει να του κοστίσει σε ψηφοφόρους
THE LIFO TEAM
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗ

Διεθνή / Η Ευρώπη «αποφασίζει» για τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τους Αμερικανούς: Τι προτείνουν Μακρόν και Στάρμερ

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί άμεση προτεραιότητα, κυρίως με δεδομένες τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις που ο πόλεμος
THE LIFO TEAM
Γιατί ο Ζόχραν Μαμντάνι δεν θα πάει στο Met Gala

Ειδήσεις / Γιατί ο Ζόχραν Μαμντάνι δεν θα πάει στο Met Gala

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι ούτε ο ίδιος ούτε η σύζυγός του, Ράμα Ντουάτζι, θα παραστούν στο φετινό Met Gala. Η απόφασή του έρχεται σε μια στιγμή που ο Μαμντάνι επιμένει δημόσια στο κόστος ζωής και στη φορολόγηση των πολύ πλούσιων.
THE LIFO TEAM
 
 