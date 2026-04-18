Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: «Θα έπρεπε να έχει διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα»

Ερωτηθείσα αν θα έπρεπε να παραιτηθεί απάντησε «ναι», λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε και προς όφελος του ίδιου

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου Ντόρα Μπακογιάννη / EUROKINISSI
Η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας, με τη Ντόρα Μπακογιάννη να τοποθετείται δημόσια για το ζήτημα.

Μιλώντας νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου σε εκπομπή του MEGA, η Ντόρα Μπακογιάννη εξέφρασε την άποψη ότι ο ίδιος θα έπρεπε να είχε διευκολύνει τόσο τον πρωθυπουργό όσο και το κόμμα του.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια «πολύ άσχημη υπόθεση» που έχει προκαλέσει αναστάτωση και στην κοινοβουλευτική ομάδα.

Τόνισε ότι το περιστατικό αφορά γεγονός που συνέβη πριν από περίπου 20 χρόνια και ότι θεωρείται πλέον σαφώς παράτυπο, κάτι που όπως είπε, αναγνωρίζεται από όλους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι γνωρίζει τον Μακάριο Λαζαρίδη εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο εκτίμησε πως δεν χειρίστηκε σωστά την υπόθεση σε προσωπικό επίπεδο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για θεσμική υπευθυνότητα, ειδικά στη φάση που βρίσκεται τώρα το ζήτημα.

Ερωτηθείσα αν θα έπρεπε να παραιτηθεί, απάντησε θετικά, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα λειτουργούσε και προς όφελος του ίδιου.

Ντόρα Μπακογιάννη: «Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του»

«Ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να έχει διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα. Η υπόθεση αυτή είναι πολύν άσχημη και μας έχει στεναχωρήσει και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας. Μιλάμε για κάτι που έγινε πριν από 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο. Νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι», ανέφερε αρχικά η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Από εκεί και πέρα θα δούμε την εξέλιξη. Είναι κομματικό στέλεχος πολλά χρόνια. Τον ξέρω από μικρό παιδί, δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του», συνέχισε.

«Εδώ που βρίσκονται τα πράγματα θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση και το κόμμα του. Κάναμε ένα τεράστιο αγώνα να φέρουμε παιδιά πίσω από το εξωτερικό και να τους πούμε ότι έχουν μέλλον στην Ελλάδα. Είναι λάθος μήνυμα», κατέληξε.

 
Πολιτική

