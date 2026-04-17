Στενά του Ορμούζ: Διέπλευσε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο έπειτα από το άνοιγμά τους

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι η θαλάσσια δίοδος, η οποία ήταν ουσιαστικά κλειστή από την έναρξη του πολέμου, θα είναι πλήρως ανοικτή όσο διαρκεί η εκεχειρία με τις ΗΠΑ

Το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery/Φωτογραφία: X
Η υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic ανέφερε ότι επιβατηγό πλοίο με σημαία Μάλτας, το οποίο φέρεται να ταξιδεύει χωρίς επιβάτες και με προορισμό το Ομάν, αναχώρησε από το Ντουμπάι την Παρασκευή, μετά από παραμονή 47 ημερών στο λιμάνι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Discovery αναμένεται να φτάσει στο Ομάν το Σάββατο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος —η οποία είχε ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου— θα είναι πλήρως ανοικτή για την εμπορική ναυσιπλοΐα για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας.

Ιράν: Η ανάρτηση του Ιρανού ΥΠΕΞ για τα Στενά του Ορμούζ

«Στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, μέσω της συντονισμένης διαδρομής που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για εμπορική δραστηριότητα και ελεύθερη διέλευση, ωστόσο ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ όσον αφορά αποκλειστικά το Ιράν, μέχρι τη στιγμή που η συμφωνία μας με το Ιράν ολοκληρωθεί στο 100%».

«Η διαδικασία αυτή αναμένεται να προχωρήσει πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ» κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Με πληροφορίες από euronews, Sky News, Axios

ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Η Ευρώπη επιταχύνει τα σχέδιά της για ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ - Όσα δήλωσαν οι ηγέτες των χωρών

Στη συνάντησή τους στο Παρίσι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι ενδέχεται να εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για μια αμυντική αποστολή, παρά το γεγονός ότι το Ιράν δήλωσε πως ανοίγει πλήρως τη θαλάσσια δίοδο
