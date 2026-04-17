Ανθρωπιστική κρίση στην Αϊτή: Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με οξεία πείνα

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αϊτή αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με οξεία επισιτιστική ανασφάλεια τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με νέα αξιολόγηση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Περίπου 5,8 εκατομμύρια κάτοικοι από την Αϊτή, περισσότερο από το μισό του πληθυσμού, βρίσκονται ήδη σε αυτή την κατάσταση, σύμφωνα με το σύστημα Integrated Food Security Phase Classification. Από αυτούς, πάνω από 1,8 εκατομμύρια βρίσκονται σε φάση έκτακτης ανάγκης και χρειάζονται άμεσα επισιτιστική βοήθεια.

Η κρίση επιδεινώνεται από τη βία των ενόπλων ομάδων, την οικονομική αστάθεια και τις συνεχείς διαταραχές στις αγορές και τη γεωργική παραγωγή. Ένοπλες συμμορίες έχουν επεκτείνει τον έλεγχό τους σε περιοχές της χώρας, ενώ περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην επάρκεια τροφίμων.

Αϊτή: Ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν για την ανθρωπιστική κατάσταση

Η τελευταία εκτίμηση είναι ελαφρώς χαμηλότερη από προηγούμενη πρόβλεψη που έκανε λόγο για 5,91 εκατομμύρια ανθρώπους σε οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, ενώ και ο αριθμός όσων βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει μειωθεί οριακά. Οι βελτιώσεις αυτές αποδίδονται εν μέρει στην ανθρωπιστική βοήθεια, στη μείωση του πληθωρισμού και σε καλύτερες σοδειές σε ορισμένες περιοχές.

Το World Food Programme έχει αναφέρει ότι η συνεχής παροχή επισιτιστικής βοήθειας βοήθησε περίπου 200.000 ανθρώπους να βγουν από τα πιο ακραία επίπεδα πείνας από πέρυσι. Ωστόσο, οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι η πρόοδος αυτή παραμένει εύθραυστη.

«Η καταπολέμηση της πείνας είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην Αϊτή. Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε ειρήνη αν οι οικογένειες δεν μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους», δήλωσε η διευθύντρια του WFP στην Αϊτή, Wanja Kaaria.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί ξανά χωρίς επιπλέον στήριξη, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των παγκόσμιων τιμών καυσίμων, λόγω του πολέμου με το Ιράν, έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κόστος μεταφορών και αγροτικής παραγωγής.

Με πληροφορίες από Reuters