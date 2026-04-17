ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ανθρωπιστική κρίση στην Αϊτή: Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμέτωποι με οξεία πείνα

«Η καταπολέμηση της πείνας είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην Αϊτή» αναφέρουν ανθρωπιστικές οργανώσεις

ΑΙΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΕΙΝΑ Facebook Twitter
Δείγμα της κρίσης στην Αϊτή / EPA
0

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αϊτή αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με οξεία επισιτιστική ανασφάλεια τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με νέα αξιολόγηση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Περίπου 5,8 εκατομμύρια κάτοικοι από την Αϊτή, περισσότερο από το μισό του πληθυσμού, βρίσκονται ήδη σε αυτή την κατάσταση, σύμφωνα με το σύστημα Integrated Food Security Phase Classification. Από αυτούς, πάνω από 1,8 εκατομμύρια βρίσκονται σε φάση έκτακτης ανάγκης και χρειάζονται άμεσα επισιτιστική βοήθεια.

Η κρίση επιδεινώνεται από τη βία των ενόπλων ομάδων, την οικονομική αστάθεια και τις συνεχείς διαταραχές στις αγορές και τη γεωργική παραγωγή. Ένοπλες συμμορίες έχουν επεκτείνει τον έλεγχό τους σε περιοχές της χώρας, ενώ περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην επάρκεια τροφίμων.

Αϊτή: Ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν για την ανθρωπιστική κατάσταση

Η τελευταία εκτίμηση είναι ελαφρώς χαμηλότερη από προηγούμενη πρόβλεψη που έκανε λόγο για 5,91 εκατομμύρια ανθρώπους σε οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, ενώ και ο αριθμός όσων βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει μειωθεί οριακά. Οι βελτιώσεις αυτές αποδίδονται εν μέρει στην ανθρωπιστική βοήθεια, στη μείωση του πληθωρισμού και σε καλύτερες σοδειές σε ορισμένες περιοχές.

Το World Food Programme έχει αναφέρει ότι η συνεχής παροχή επισιτιστικής βοήθειας βοήθησε περίπου 200.000 ανθρώπους να βγουν από τα πιο ακραία επίπεδα πείνας από πέρυσι. Ωστόσο, οι οργανώσεις προειδοποιούν ότι η πρόοδος αυτή παραμένει εύθραυστη.

«Η καταπολέμηση της πείνας είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην Αϊτή. Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε ειρήνη αν οι οικογένειες δεν μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους», δήλωσε η διευθύντρια του WFP στην Αϊτή, Wanja Kaaria.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί ξανά χωρίς επιπλέον στήριξη, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των παγκόσμιων τιμών καυσίμων, λόγω του πολέμου με το Ιράν, έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κόστος μεταφορών και αγροτικής παραγωγής.

Με πληροφορίες από Reuters

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΑΡΟΝ ΟΣΜΠΟΡΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ TOMMY ROBINSON

Διεθνή / Σάρον Όσμπορν: Σφοδρές αντιδράσεις για τη στήριξη της στον ακροδεξιό Τόμι Ρόμπινσον

Ο Robinson είναι γνωστός στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις σκληρές αντιμεταναστευτικές του θέσεις και τη δράση του στον ακροδεξιό χώρο, ενώ έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη
THE LIFO TEAM
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Διεθνή / Η ΕΕ καθησυχάζει για τα καύσιμα αεροσκαφών μετά τις ανησυχίες των τελευταίων ημερών

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ

Διεθνή / Reuters: Θα καθυστερήσουν οι αποστολές αμερικανικών όπλων στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στο Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι αποδίδουν μέρος της πίεσης στα αποθέματα στο γεγονός ότι ευρωπαϊκές χώρες δεν συνέβαλαν στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
THE LIFO TEAM
ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Η Ευρώπη επιταχύνει τα σχέδιά της για ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ - Όσα δήλωσαν οι ηγέτες των χωρών

Στη συνάντησή τους στο Παρίσι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι ενδέχεται να εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για μια αμυντική αποστολή, παρά το γεγονός ότι το Ιράν δήλωσε πως ανοίγει πλήρως τη θαλάσσια δίοδο
THE LIFO TEAM
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ BREXIT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διεθνή / Brexit: Πάνω από τους μισούς Βρετανούς υποστηρίζουν την επανένταξη στην ΕΕ, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα

Η αυξανόμενη στήριξη των Βρετανών για επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρνει το Εργατικό Κόμμα αντιμέτωπο με πολιτικά διλήμματα, καθώς η «προσεκτική στάση» του κινδυνεύει να του κοστίσει σε ψηφοφόρους
THE LIFO TEAM
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗ

Διεθνή / Η Ευρώπη «αποφασίζει» για τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τους Αμερικανούς: Τι προτείνουν Μακρόν και Στάρμερ

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί άμεση προτεραιότητα, κυρίως με δεδομένες τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις που ο πόλεμος
THE LIFO TEAM
 
 