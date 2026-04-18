Μαρέβα Μητσοτάκη: Νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό» μετά από αδιαθεσία κατά τη διάρκεια ταξιδιού

Στον «Ευαγγελισμό» νοσηλεύεται προληπτικά η Μαρέβα Μητσοτάκη, μετά από αδιαθεσία κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Λάρισα.

Αρχικά σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Μαρέβα Μητσοτάκη αισθάνθηκε ελαφρά αδιαθεσία κατά τη διάρκεια οδικού ταξιδιού της προς τη Λάρισα, την ώρα που βρισκόταν στην εθνική οδό την Παρασκευή.

Για προληπτικούς λόγους μετέβη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της πόλης, όπου υποβλήθηκε σε αρχικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό και η ίδια έλαβε εξιτήριο, συνεχίζοντας το ταξίδι της επιστροφής της προς την Αθήνα.

Μαρέβα Μητσοτάκη: Η νοσηλεία της γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους

Ωστόσο, αργότερα κρίθηκε απαραίτητο να μεταβεί στον «Ευαγγελισμό» για περαιτέρω έλεγχο, όπου οι γιατροί αποφάσισαν να παραμείνει στο νοσοκομείο για προληπτική παρακολούθηση, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εικόνα της υγείας της.

Στο νοσοκομείο μετέβη το απόγευμα της Παρασκευής και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέμεινε εκεί για περίπου δύο ώρες πριν αποχωρήσει αργά το βράδυ.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νοσηλεία της γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους, μετά το αρχικό επεισόδιο αδιαθεσίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της.